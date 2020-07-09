Кремль прокомментировал задержание губернатора Фургала

Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если и когда президент примет такое решение (об увольнении Фургала), а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия, мы вас об этом проинформируем», – обратился представитель Кремля к журналистам, передает ТАСС.

Песков отметил, что информация, касающаяся задержания Фургала, была предоставлена ранее Следственным комитетом, поэтому ему нечего добавить на этот счет. «Разумеется, службы докладывают президенту в установленном порядке», – отметил Песков, говоря о предоставлении информации главе государства по делу Фургала.

Однако он не стал отвечать на вопрос, когда именно Путину доложили об этом деле.

Также Песков воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края в связи с его задержанием. «Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией, я не считают себя вправе давать какие-то оценки работе Фургала. Не буду этого делать», – сказал Песков.

Кроме того, Песков напомнил, что решение о принадлежности Фургала к криминальным группировкам может принять только суд. «Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или еще кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли считать обстановку на территории Дальнего Востока настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. В четверг днем Фургала доставили в Москву.