Стали известны подробности дела Фургала

Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям, сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

«При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», – заявила Петренко.

В СК сообщили также, что Фургал, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.

Там добавили, что по делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», – добавили в СК.

Как сообщает Рен ТВ, впервые следственные действия у Фургала, тогда еще не занимавшего пост главы региона, состоялись еще в 2004 году. При обыске у Фургала обнаружили около 100 патронов – аналогичных тем, которыми в 2004-м убили предпринимателя Романа Сандалова. Однако тогда ему удалось избежать наказания даже несмотря на очевидные доказательства его причастности к расправе. Теперь же, в 2020 году, правоохранителям удалось собрать доказательства сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности губернатора.

Согласно материалам дела, именно Фургал, будучи руководителем металлобазы «МИФ-Хабаровск», сотрудничал с Сандаловым и его партнером Павлом Кузнецовым. В какой-то момент бизнесменам не заплатили, и Фургал решил вернуть свое, сообщает телеканал. Конфликт начался 17 октября 2004 года, а 19 октября Сандалова расстреляли.

После этого Фургал дважды смог баллотироваться в губернаторы Хабаровского края и два срока подряд занимать этот пост. Теперь его обвиняют в организации покушения на убийства нескольких бизнесменов: Олега Булатова, Евгения Зори и, собственно, Романа Сандалова.

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала уже отправили в Москву.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».