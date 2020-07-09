Пресс-секретарь Фургала назвала его «очень честным человеком»

Пресс-секретарь главы Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко прокомментировала задержание руководителя региона.

Она назвала Фургала «порядочным и очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Томченко выразила надежду, что «до предъявления каких-либо обвинений дело все же не дойдет», передает РИА «Новости».