Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Вэнс в шутку назвал комаров беспилотной технологией демократов
Вице-президент США Вэнс назвал кружащих комаров дронами Демократической партии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на митинге в штате Северная Каролина пошутил про летающих насекомых, назвав их беспилотной технологией Демократической партии.
Во время выступления перед сторонниками вице-президент США Вэнс пожаловался на кружащих вокруг насекомых, передает РИА «Новости».
«Думаю, это дроны, оплаченные демократами. Не знал, что у них есть такая технология», – сказал Вэнс.
Политик в шутку назвал комаров секретной беспилотной технологией оппонентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Джей Ди Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с паникой во время пандемии COVID-19.
В прошлом месяце Вэнс допустил жизнь антихриста среди людей.
В марте вице-президент США назвал неопознанные летающие объекты демонами.