Стало известно о новых подозрениях и свидетельствах против Фургала

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора Фургал, предположительно, начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что в связи с этим появились показания, которые подтверждают его причастность к организации убийства бизнесмена Евгения Зори в начале 2000-х годов.

«В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались в том числе и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора «не реагировать», – рассказал он.

По словам другого источника в правоохранительных органах, в отношении Фургала могут возбудить дело об организации преступного сообщества.

«При наличии оснований в отношении Фургала может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)», – сказал он ТАСС.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что не удивлен аресту Фургала, поскольку он находился на учете МВД еще с 1990-х годов.

«Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осужденный в 2011-м преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», – написал Хинштейн в Twitter.

Как сообщает Ura.ru, арест губернатора стал неожиданностью и дезориентировал местную власть. По словам политического обозревателя с Дальнего Востока Ольги Кишаковской, для многих неожиданностью стали тяжелые уголовные статьи, которые вменяют Фургалу.

«Губернаторов или чиновников чаще всего наказывают за коррупцию или превышение должностных полномочий», – отметила она.

Тем временем в приемной Фургала заявили, что в регионе «нет исполняющего обязанности губернатора».

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Губернатора Хабаровского края уже отправили в Москву.