Следствие попросило арестовать Фургала

Следственный комитет России просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на убийство и организации убийств, сообщил Басманный суд Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября», – сообщили ТАСС в суде.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).

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