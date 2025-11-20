Экс-премьер Украины Азаров предрек отставку правительства страны

Tекст: Катерина Туманова

«В четверг решающий день. Уже зарегистрировано несколько постановлений об отставке правительства: от фракции «Батькивщина» и целого ряда других депутатов, так что будут вынуждены поставить этот вопрос на голосование. Я думаю, что отправят [в отставку]», – сказал он ТАСС.

Азаров добавил, что Владимир Зеленский согласится на отставку главы своего офиса Андрея Ермака из-за отсутствия альтернатив тому, чтобы удержаться у власти.

«По Ермаку твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода нет. Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального. Он даже вон близких друзей убирает, поэтому я думаю, сдаст его», – считает он.

При этом Азаров не смог что-либо спрогнозировать по выборам президента, уточнив, что Зеленский «зашатается и будет временной фигурой» в результате творящихся на Украине политический перипетий.

Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».