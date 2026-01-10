Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.28 комментариев
Fox News сообщил об ударах США по ИГ в Сирии
Американские военные наносят авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), сообщает Fox News.
Как указывает Fox News, «это уже второй раз, когда американские военные наносят авиаудары по позициям» группировки в Сирии за последнее время, передает РИА «Новости».
Официальные лица пояснили, что атаки стали ответом на убийство двух солдат национальной гвардии штата Айова и их переводчика, произошедшее в декабре в Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США начали операцию против террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ