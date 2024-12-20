Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей

Tекст: Александра Юдина

Генпрокуратура заявила гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края, требуя взыскать с него и связанных с ним компаний 8,5 млрд рублей, передают «Ведомости».

Иск был подан в интересах государства и касался доходов, полученных Фургалом через доверенных лиц в период его государственной службы.

Среди упомянутых компаний числятся коммерческие предприятия, связанные с обработкой отходов и лома черных металлов. Почти все они, включая ООО «Сталком», ООО «Митекс» и другие, признаны банкротами.

По данным прокурорской проверки, в период с 2007 по 2020 годы Фургал контролировал заготовку и реализацию отходов и лома, что не было отражено в его декларациях о доходах.

В суде представитель прокуратуры представил доказательства, что Фургал лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Управление осуществлялось через бывшую жену Ларису Стародубову, Николая Мистрюкова, а также других лиц. В судебных решениях Железнодорожного районного суда Хабаровска отмечено, что руководители компаний были фиктивными или подставными лицами.

Согласно справке Управления ФНС по Хабаровскому краю за декабрь 2023 года, группа «Торэкс» получила доход в размере 8,5 млрд рублей. Генпрокуратура пришла к выводу, что Фургал нарушил меры противодействия коррупции, не задекларировав эти доходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. 10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима.