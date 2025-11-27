Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Суд изъял у экс-замглавы Ростехнадзора Фролова имущество на 1,6 млрд рублей
Бывший замглавы Ростехнадзора Фролов лишился имущества по иску прокуратуры
Нагатинский районный суд Москвы принял решение конфисковать имущество на сумму более 1,6 млрд рублей у Дмитрия Фролова и его аффилированных лиц.
Решение о конфискации имущества бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и связанных с ним лиц суд вынес по иску Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что требования прокурора об обращении в доход государства имущества удовлетворены в полном объеме.
В официальном сообщении уточняется: «Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме. Общая сумма иска превышает 1,6 млрд рублей».
Общая стоимость изъятого в доход государства имущества составила свыше 1,6 млрд рублей. По ходатайству прокурора решение суда подлежит немедленному исполнению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал в доход России имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и его окружения, включая санаторий, апарт-отель и несколько земельных участков.
Арбитражный суд Москвы постановил изъять у структур, связанных с Raven Russia, объекты недвижимости в Петербурге и Подмосковье, включая бизнес-центр Kellermann Center.
Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.