Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

Суд вернул издательство «Музыка» и библиотеку нот государству

Tекст: Валерия Городецкая

Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».