Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.7 комментариев
Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
Суд вернул издательство «Музыка» и библиотеку нот государству
Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.
Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.
По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.
Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.
В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.
В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».