Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка» и активы

Tекст: Алексей Дегтярев

Генеральная прокуратура России потребовала в судебном порядке обратить в доход государства акции компании «Издательство «Музыка», передает РИА «Новости».

Ответчиками по иску выступают граждане США Марк и Елена Зильберквит, дочь делового партнера Анастасия Юргенсон и ООО «Издательство «Гамма-Пресс».

В прокуратуре заявили, что подобное требование – это системная работа в рамках противодействия коррупции, поскольку требования антикоррупционного законодательства распространяются на всех лиц.

Отмечается, что компания «Музыка» хранит крупнейшую нотную библиотеку в России.

По данным Генпрокуратуры, Зильберквит, будучи директором издательства, организовал акционирование и последующую приватизацию госпредприятия. Затем через подконтрольные фирмы был проведен фиктивный аукцион, после чего акции оказались у «Гаммы-Пресс» за 8,4 млн рублей. Владеют «Гаммой-Пресс» Зильберквит (90%) и его супруга (10%), аналогично поделены доли в другом связанном издательстве.

Прокуратура заявляет, что передача нотной библиотеки в частные руки была запрещена, но Зильберквит присвоил фонд путем занижения его стоимости, оформил авторские права и ограничил доступ к уникальным материалам.

«Поведение ответчиков носит антисоциальный характер… принадлежащее им имущество подлежит обращению в доход государства», – указано в иске.

Надзорное ведомство также требует арестовать доли, запретить вывод средств и ограничить выезд ответчиков из страны.

Ранее Мосгорсуд отказал Генпрокуратуре в возврате государству около 100 гектаров земли в элитном поселке Сады Майендорф, некогда принадлежавшей санаторию «Барвиха».

В марте 2024 года Генпрокуратура через суд требовала вернуть государству 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха».