Мособлсуд отказался вернуть государству землю санатория в Барвихе
Требование Генеральной прокуратуры о возврате государству около 100 гектаров земли в элитном поселке Сады Майендорф, некогда принадлежавшую к санаторию «Барвиха», отклонено Московским областным судом.
В качестве причины отказа указано истечение срока исковой давности по данному делу, передает ТАСС.
Надзорное ведомство требовало вернуть государству около 100 гектаров земли санатория в Барвихе, которые были приватизированы в начале 2000-х годов. После приватизации участки были разделены и переданы в собственность частным лицам и коммерческим организациям.
В числе ответчиков по делу фигурировали бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия. Управление делами президента РФ и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» были привлечены к процессу в качестве третьих лиц.
В марте 2024 года Генпрокуратура через суд требовала вернуть государству 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха».
В обосновании Генпрокуратура указывала, что из государственной собственности были незаконно изъяты 99 гектаров территории «Барвихи». Общая площадь оспариваемой территории составляет чуть более восьми гектаров.