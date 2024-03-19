«Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.0 комментариев
Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе
РБК: Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе
Генпрокуратура в судебном порядке потребовала вернуть государству 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха».
По информации РБК, иск поступил в Одинцовский городской суд Московской области. Суд приступил к рассмотрению дела 12 марта.
По оценке надзорного ведомства, указанные земли были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.
В обосновании Генпрокуратура утверждает, что незаконно изъяты из государственной собственности были 99 гектаров территории «Барвихи». Как уточняет РБК, надзорное ведомство требует возвращения 13 конкретных земельных участков в составе этих 99 гектаров земли, закрепленных «Барвихой». Общая площадь оспариваемой территории составляет чуть более восьми гектаров.
По данным надзорного ведомства, постановление о переходе 99 гектаров земель санатория «Барвиха» в собственность компании «Кантри-Про», которая на тот момент принадлежала Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой, под индивидуальное жилищное строительство в августе 2001 года подписал тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов.
Обвинение считает, что органы региональной власти были не вправе распоряжаться земельными участками. Более того, Генпрокуратура указывает, что «Кантри-Про» получила земли по заниженной цене, заплатив всего 54,4 млн рублей, тогда как их рыночная стоимость на тот момент оценивалась в 13 млрд рублей. Торги, вопреки требованиям закона, не проводились.
В феврале Генпрокуратура России обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением об истребовании в государственную собственность имущества в виде обыкновенных акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» – одного из крупнейших предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования.