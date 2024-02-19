Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново

Генпрокуратура потребовала вернуть государству Ивановский завод станкостроения

Tекст: Ольга Никитина

Согласно материалам судебной инстанции, иск принят к производству 8 февраля, а предварительное заседание состоится 4 марта, передает РИА «Новости».

На все движимое и недвижимое имущество завода и АО «Станки и инструмент» наложен арест в качестве обеспечительной меры.

По данным газеты «Коммерсант», в надзорном ведомстве пришли к выводу о незаконной приватизации предприятия в 1990-х годах. Необходимого на это разрешения правительства России не выдавалось, а решение приняли не уполномоченные на это лица и организации, сообщает издание.

Ранее Генеральная прокуратура собралась подать иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского патронного завода в пользу государства на фоне возобновления ряда уголовных дел.

Перед этим надзорное ведомство оспорило в суде проведенную в 1990-е приватизацию трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).