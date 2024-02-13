«Коммерсант»: Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

Tекст: Ольга Никитина

Иск об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (принадлежат АО «Компания «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых) поступил в Арбитражный суд Свердловской области, пишет «Коммерсант».

В Генпрокуратуре считают проведенную более 30 лет назад приватизацию относящихся к ВПК заводов – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов – незаконной, поскольку на совершение сделки требовалось одобрение с стороны правительства России, однако кабмин разрешения не давал.

В иске со стороны надзорного ведомства говорится, что активы предприятий были выведены за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

Истец указывает, что приватизация Серовского завода ферросплавов утверждалась Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который действовал с явным превышением полномочий. Аналогичное нарушение, по оценке Генпрокуратуры, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении «Кузнецких ферросплавов».

Это, как заявили в надзорном ведомстве, является «основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников».