ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ

Эксперты: Российская система ЖКХ нуждается в модернизации

Tекст: Алёна Задорожная

В подмосковном Подольске продолжают ликвидировать последствия прорыва теплотрасс, в результате которого в морозы без отопления остались жители Климовска. Уже несколько дней тепло не подается в жилые помещения, медицинские, учебные дошкольные учреждения. Причиной коммунальных проблем стала авария на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

Для ликвидации последствий в городе был введен режим ЧС локального характера. В кратчайшие сроки тепло удалось вернуть в квартиры 116 многоэтажных домов. Коммунальный коллапс произошел в связи с тем, что пострадавшие здания отапливались при помощи котельной КСПЗ, являющегося режимным объектом. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, часть системы теплоснабжения, принадлежащая предприятию, не находилась под контролем муниципальных властей. Как следствие, руководство региона узнало об аварии лишь после получения массовых жалоб от жителей Подольска. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Вскоре были задержаны начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска. Кроме того, в рамках расследования также было открыто дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий.

Ситуация оказалась в поле зрения и федеральной власти. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все профильные службы Московской области оперативно подключились к восстановлению отопления в регионе. Он также анонсировал выводы по предварительной замене ветхой инфраструктуры в тех местах, где это необходимо.

Позже по решению Владимира Путина на Климовском специализированном патронном заводе был запущен механизм национализации предприятия. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже известно, что ответственность за КСПЗ готова взять госкорпорация «Ростех», сообщает РИА «Новости». Воробьев также заявил о необходимости инвестировать «миллиарды рублей» в сферу ЖКХ для стабилизации ситуации, передает РБК.

Само предприятие, на котором произошла авария, обладает трагической историей. Его создали в 1936 году, но в 90-е завод попал в руки частных собственников, напоминает «Коммерсант». Именно тогда, находясь на грани банкротства, завод был преобразован в ОАО. В начале 2000-х предприятие выкупил ранее судимый за убийство бизнесмен Хорхе Портилья-Сумин, который трансформировал структуру в ЗАО.

В 2006-м совет директоров возглавил бывший командующий внутренними войсками, замминистра внутренних дел РФ с 1995 по 1997 год Анатолий Шкирко. Через два года правительство распорядилось передать 26% акций предприятия госкорпорации «Ростехнологии», однако в последний момент процесс был приостановлен.

В октябре 2014 года Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей завода по обвинению в хищениях в 2010-2011 годах 200 млн рублей у оборонного предприятия под видом сдачи ему в аренду высокоточного металлообрабатывающего оборудования. Позже был задержан и сбежавший за границу Хорхе Портилья-Сумин.

Сейчас эксперты отмечают – ЧП на предприятии показало две закоренелые проблемы. Первая касается регулирования социальной ответственности частных предприятий, причем не только тех, которые работают в сфере военно-промышленного комплекса. А вторая проблема – довольно сложная ситуация в системе ЖКХ локального уровня, которая зачастую находится в ведении муниципальных органов власти.

«Климовский специализированный патронный завод – частное предприятие. И в этом одновременно его плюс и минус, как минимум в части военного производства. Как показывает практика, частные предприятия в контексте СВО могут брать на себя немалую часть обеспечения армии», – говорит Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

«В их пользу играют отсутствие лишних бюрократических аспектов и способность быстро перестраиваться под нужды фронта. Ведь чтобы получить прибыль, бизнесмену надо крутиться, быть мобильным, идти в ногу со временем. И это особенно важно сейчас, когда России приходится работать в режиме масштабных западных санкций», – рассуждает он.

Вместе с тем в ненадежных руках подобные предприятия могут создать массу проблем. «Ведь не все бизнесмены могут гарантировать качественное оказание услуг. Ситуация в Климовске это нам показала, причем как в части соблюдения социальных обязательств со стороны предприятия, так и в части производства продукции», – указывает спикер.

«На мой взгляд, оборонное предприятие должно работать исключительно на военные нужды. Если же компания вынуждена брать на себя дополнительные обязательства, особенно в части гражданского сектора, то и исполнять она их должна добросовестно. Как минимум это должно делаться в тесной связке с государством. И тут никаких ограничений доступа для контролирующих органов быть не может», – замечает Кошкин.

Между тем ситуация в Подольске выявила еще одну проблему, добавляет профессор ВШЭ Марат Баширов. «Надо признать, что в части ЖКХ у нас есть проблема недофинансирования. И распространяется она в основном на так называемую последнюю милю перед потребителем. Дело даже не в том, кто является владельцем той же котельной – государство или частный собственник», – пояснил он.

«Напомню, с 2008 года в России проводилась реформа единой энергосистемы. Это была федеральная программа, благодаря которой удалось модернизировать практически все электрические станции и магистральные сетевые комплексы. И в этой части у нас все работает исправно. Подобная реформа необходима была и в ЖКХ», – указывает политолог.

«Если энергосистема работает как единый комплекс, то коммуналка – это локальная история.

И поэтому она находится в ведении муниципалитетов. В случае с Подольском мы знаем, что ранее это предприятие выкупили частные собственники. И там есть котельная, которая была построена под производственные нужды. Это абсолютно советская практика, когда завод мог одной котельной покрывать как работу самого предприятия, так и близлежащего населенного пункта», – рассуждает эксперт.

«Ведь Климовск, по сути, это отдельный городок, который с самим Подольском никакими сетями, кроме дороги, не связан. Соответственно, патронный завод должен был работать и на производственные цели, и на коммунальные нужды. А оборудование естественным образом с годами ветшает», – обращает внимание политолог.

«Для его модернизации, разумеется, нужны деньги. Самый очевидный способ их получения – закладывание некой суммы в тарифы на отопление для простого населения. Люди, в свою очередь, таким сценарием будут недовольны. Муниципальные власти эти расходы покрыть не в состоянии», – настаивает политолог.

Собеседник также допустил, что на предприятии в Подольске «могли сделать расчет на мягкую зиму, а климатическая гребенка привела к тому, что сеть просто не выдержала». «Другими словами, если на ослика нагрузить две тонны груза, когда он может поднять не более 50-60 килограммов, ослик просто сломается. На КСПЗ могло случиться нечто подобное»,

– предполагает Баширов. «Именно поэтому я настаиваю на создании федеральной программы для модернизации малой коммуналки. Сейчас же существует лишь один механизм – концессия. Суть проста: приходит инвестор, берет кредит, забирает условную котельную, модернизирует ее и на протяжении, скажем, 20 лет возвращает вложенные средства посредством тарифа на ЖКХ», – рассказывает эксперт.

«Но подобный механизм работает только там, где выгодно. И он явно не подойдет маленькому Климовску, где строительство новой котельной нерентабельно. Соответственно, для решения проблемы остаются только федеральные ресурсы. Ведь таких Климовсков по всей России тысячи», – считает аналитик.

«В этом контексте стоит обратить внимание и на другие риски, касающиеся как коммунальной сетевой инфраструктуры, так и водоканалов. Ведь тепло мы даем только в зимний период, а воду потребляем круглогодично. И износ труб тоже может быть немалым. Поэтому соответствующие меры необходимо принимать уже сейчас, не дожидаясь очередного ЧП», – заключил Баширов.