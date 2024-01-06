Замглавы Подмосковья: Ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей

Замглавы Подмосковья Хромушин: Ситуацию с отоплением в Подольске была скрыта от властей

Tекст: Алексей Дегтярев

Большую часть домов микрорайона Климовск в Подольске, где произошло ЧП, обеспечивает теплом котельная местного патронного завода, это режимный объект, и его котельная не включена в систему контроля теплоснабжения региона, сказал Хромушин, передает «Царьград».

Власти региона узнали о замерзании микрорайона только через сутки, после жалоб жителей. После этого в городе ввели режим ЧС.

В котельной запустили один котел, тепло поступает в 45 многоквартирных домов.

В бригадах, которые запускают тепло в дома, работает свыше 150 человек. Устраняются повреждения на трассах, которые возникли из-за разморозки и подачи давления.

Ранее глава округа Григорий Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске.