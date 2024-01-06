У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Замглавы Подмосковья: Ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей
Замглавы Подмосковья Хромушин: Ситуацию с отоплением в Подольске была скрыта от властей
Коммунальный коллапс в городе Подольск в Московской области произошел из-за того, что ситуация оказалась скрыта от региональных властей, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Большую часть домов микрорайона Климовск в Подольске, где произошло ЧП, обеспечивает теплом котельная местного патронного завода, это режимный объект, и его котельная не включена в систему контроля теплоснабжения региона, сказал Хромушин, передает «Царьград».
Власти региона узнали о замерзании микрорайона только через сутки, после жалоб жителей. После этого в городе ввели режим ЧС.
В котельной запустили один котел, тепло поступает в 45 многоквартирных домов.
В бригадах, которые запускают тепло в дома, работает свыше 150 человек. Устраняются повреждения на трассах, которые возникли из-за разморозки и подачи давления.
Ранее глава округа Григорий Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске.