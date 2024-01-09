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Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод
Ростех заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод
Госкорпорация «Ростех» готова взять под контроль Климовский патронный завод после аварии на котельной, обращение о национализации предприятия в адрес президента России Владимира Путина готовится, сообщили в корпорации.
В Ростехе уточнили, что часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, которая готова взять сложившуюся ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства, передает РИА «Новости».
Также в госкорпорации считают, что национализация «Климовского патронного завода» позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности.
Отмечается, что в настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках, к менеджменту предприятия накопилось множество вопросов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что механизм национализации запустили на «Климовском специализированном патронном заводе» после аварии на котельной предприятия, в результате которой жители целого микрорайона в Подольске остались без отопления.
В СК сообщили, что после массового отключения отопления в Подольске задержаны начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.