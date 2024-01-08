Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Путину доложили о тепло- и энергоснабжении в Херсонской области и Подмосковье
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества в Херсонской области и в Подмосковье
Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о нарушениях электроснабжения в регионе и доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин выслушал доклады в ходе телефонных разговоров. Сальдо сообщил о сильном «перепаде температур с плюса на минус», в результате которого произошли «нарушение электроснабжения и обрыв электропроводов».
Воробьев рассказал положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение, передает ТАСС.
Путин поручи главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» предпринять все необходимые шаги по обеспечению тепло- и энергоснабжения.
Сальдо в Telegram сообщил, что ремонтным работам мешают сильный ветер и обледенение проводов ЛЭП. Планируется, что полностью электроснабжение восстановят во вторник.
Губернатор Подмосковья указывал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, передает РИА «Новости».
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что все дома в микрорайоне Климовск в Подольске подключат к теплу уже во вторник: «Сегодня ночью – завтра днем запускаем все подъездные стояки».
Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что коммунальный коллапс в Подольске произошел из-за того, что ситуация оказалась скрыта от региональных властей.
Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях. Причина обесточивания – прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя.