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Роспотребнадзор заблокировал в России свыше 54 тыс. сайтов с запрещенными БАД
Заблокировано более 54,2 тыс. интернет-ресурсов, на которых незаконно предлагали к продаже биологически активные добавки, запрещенные к реализации на территории страны, сообщил Роспотребнадзор.
Ведомство указало, что среди заблокированных площадок были страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Ацион – Для борьбы с раковыми клетками», а также добавки с недостоверными сведениями о содержании нормируемых веществ, в том числе «Биотин NORWAY NATURE Strength Biotin 5 тыс. мкг – 100 таб.», и опасные препараты вроде «Фитосбор Давление норма», передает РИА «Новости».
«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 48 тыс. интернет-ресурсов, продававших запрещенные биодобавки.
В сентябре доступ к десяткам тысяч сайтов с опасными биодобавками, включая микродозинг мухомора, заблокировали после вмешательства Роспотребнадзора.
В августе доступ к десяткам тысяч интернет-ресурсов, занимавшихся продажей не прошедших регистрацию биодобавок, заблокировали на территории России.