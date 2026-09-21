Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
В России заблокировали около 45 тыс. сайтов с запрещенными БАДами
Доступ к десяткам тысяч сайтов, незаконно продававших опасные для здоровья биологически активные добавки, включая микродозинг мухомора, заблокирован после вмешательства Роспотребнадзора.
«По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано почти 45 тыс. подобных площадок», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
На этих сайтах распространяется информация о розничной продаже БАДов, реализация которых запрещена в России.
В числе заблокированных оказались страницы, где под видом пищевых добавок предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Также блокировке подверглись ресурсы, продававшие БАДы с нормируемыми веществами в количествах, не соответствующих установленным.
Среди опасной продукции Роспотребнадзор выделил капсулы для похудения Ozempi Slim, добавку Silicore Hepato 50 и «Микродозинг красного мухомора 60 капс от 0,5 гр до 0,6 гр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ведомство заблокировало более 31 тыс. площадок с запрещенными добавками.
В июле инспекторы пресекли продажу нелегального жиросжигателя «Ретатрутид».
В прошлом году Роспотребнадзор подготовил основания для запрета розничной торговли биодобавками.