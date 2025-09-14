ЕР лидирует на выборах в Новосибирской, Челябинской областях и ЯНАО

Tекст: Ольга Иванова

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в законодательное собрание Новосибирской области, набирая 53,95% голосов после обработки 9,76% протоколов, передает РИА «Новости». Второе место занимает КПРФ с 10,70%, третье – ЛДПР с 9,33%, далее следуют «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 7,83% и «Новые люди» с 7,09%. Партия пенсионеров получает 6,57%, РЭП «Зеленые» – 0,89%, партия «Родина» – 0,67%.

Голосование проходило с 12 по 14 сентября. В текущем составе заксобрания работают 76 депутатов, из которых 38 избираются по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам. В седьмом созыве представлены шесть фракций и три независимых депутата.

На выборах в законодательное собрание Челябинской области «Единая Россия» также лидирует с 54,35% голосов после обработки 1,06% протоколов. На втором месте – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 12,62%, далее следуют ЛДПР (10,12%), КПРФ (7,26%), «Новые люди» (7,10%) и Партия пенсионеров (5,97%).

Голосование в регионе также длилось три дня. В предыдущем составе регионального парламента заседали представители шести партий, из них у «Единой России» было 41 место.

В Ямало-Ненецком автономном округе «Единая Россия» получает 64,88% голосов после обработки 4,27% протоколов. Второе место занимает ЛДПР с 14,88%, на третьем – КПРФ с 13,71%, четвертое место у «Справедливой России – Патриоты – За правду» с 5,09%.

Здесь также голосование шло с 12 по 14 сентября. В седьмом созыве регионального парламента было 18 представителей ЕР, два – от ЛДПР и по одному – от КПРФ и «Справедливой России – Патриоты – За правду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение основных дней голосования по всей стране не зафиксировали серьезных инцидентов, способных повлиять на проведение выборов.