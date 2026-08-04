Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок
Эксперт Лялина предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок
Ежедневное использование спортивной обуви способно спровоцировать развитие плоскостопия и вызвать серьезные проблемы с суставами и позвоночником, сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Лялина рассказала Ленте.ру о вреде постоянного использования кед.
«Польза заметна, когда речь идет о качественной паре с продуманной конструкцией. Важный плюс – анатомическая подошва: она помогает поддерживать естественный свод стопы и смягчает удары при каждом шаге», – сказала Лялина.
Специалист пояснила, что плоская подошв, например, кед не дает необходимой поддержки стопе. Это увеличивает риск развития плоскостопия, а также провоцирует боли в коленях и спине. Кроме того, модели с резиновой подошвой и слабой вентиляцией вызывают повышенную потливость уже через два часа носки.
Такая среда создает благоприятные условия для появления мозолей и грибка. Со временем кроссовки деформируются и начинают вредить опорно-двигательному аппарату из-за неправильного распределения нагрузки.
Людям с особенностями строения стопы эксперт посоветовала выбирать ортопедические модели и чередовать обувь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.
Врач ЛФК Римма Данилова назвала вредным ношение босоногой обуви при плоскостопии.
Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы.