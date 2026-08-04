Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Печатавший детали дронов по заданию СБУ россиянин дал признательные показания
Житель Крыма, который распечатал детали для беспилотных летательных аппаратов по заказу СБУ, сознался в преступлении, сообщили в ФСБ.
«В настоящее время задержанный дает признательные показания», - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ, передает РИА «Новости».
Также ведомство показало беспилотники, которые изготовил подозреваемый.
В Севастополе силовики изъяли у украинских агентов три снаряженных взрывчаткой беспилотника.
Завербованные собирались убить главу одного из новых российских регионов.
Они также собирали сведения о ВС России в Крыму и готовили теракты на критической инфраструктуре региона.