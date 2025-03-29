Эксперт: Ленобласть стала лидером страны по событийному туризму

Политолог Селезнев: На должности губернатора Дрозденко удалось раскрыть свой потенциал

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент лично встречается с губернаторами и контролирует все процессы развития в регионах. Соответственно, губернатор должен владеть всей фактурой и цифрами. То, что Александр Дрозденко не первый срок на посту губернатора Ленинградской области, говорит о результативной и хорошей деятельности его команды», – считает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

«В ходе встречи президент отметил, что продолжительность жизни в регионе больше, чем в целом по стране и продолжает расти, – добавил собеседник. – В области создан большой портфель инвестиционных проектов, достигший рекордного для российских регионов показателя почти 7 трлн рублей».

По мнению эксперта, Дрозденко удалось еще больше раскрыть свой потенциал на должности губернатора, в области выстроено правильное взаимодействие крупного бизнеса с региональными элитами и населением: «Когда человек увлечен тем делом, которое ему вверено, то появляется азарт сделать еще больше. Такой запал и драйв очень импонируют не только президенту, но и простым людям. Помимо инвестиционной привлекательности регион проводит большую работу по социальным задачам, прежде всего по поддержке участников специальной военной операции (СВО), строительству школ, детских садов, поликлиник и других инфраструктурных объектов».

Сегодня Ленинградская область входит в топ регионов, не имеющих кредиторской задолженности, но одним из главных вызовов остается демография. «Должны быть созданы стимулы и механизмы расширенного воспроизводства населения. Это связано с ипотекой для молодых семей, материнским капиталом, поддержкой многодетных семей. Понятно, что к региону повышенное внимание президента, и у губернатора и его команды нет права не оправдать высокое доверие», – полагает Селезнев.

Область стала лидером страны по событийному туризму, а Выборг превратился в один из самых посещаемых туристических центров среди малых и средних городов России. «В прошлом году турпоток в Ленобласть составил около 7 млн человек. Власти прокладывают дороги, вводят в эксплуатацию гостиничные комплексы, создают базы для отдыха. Все это привлекает население», – пояснил спикер.

Кроме того, область имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Через Ладожское озеро проходила «Дорога жизни» – единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая с сентября 1941 года по март 1943 года осажденный немцами Ленинград с тылом страны.

«Немецкая оккупация области продолжать вплоть до 1944 года. За несколько лет фактически все было зачищено и разорено. Было знаковым то, что по инициативе президента парламент одобрил на этой неделе закон об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. В прошлом году в деревне Зайцево в Ленинградской области открыли мемориал мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны».

В пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

Губернатор начал с отчета о выполнении поставленных президентом задач по социально-экономическому развитию региона, поддержке участников СВО и подшефных территорий. «В Ленобласти сегодня 84 региональные меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию ребятам, чтобы их поддержать», – сообщил Дрозденко.

Губернатор поблагодарил президента за поддержку таких важных для Ленинградской области проектов, как скоростная трасса «Нева» и мост через Свирь, через Волхов.

Что касается решения демографической проблемы, то разработаны новые меры поддержки семей с первым ребенком. «Оказалось, что многодетные [семьи] у нас растут, у них очень хорошая рождаемость, и они молодцы. Самое сложное – это молодые семьи. Поэтому здесь у нас и выплаты, и сейчас мы разрабатываем даже свою региональную систему льготной ипотеки именно для молодых семей, но до определенного возраста, чтобы ребёнок-первенец появился до 30 лет», – отметил губернатор.