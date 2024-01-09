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Песков указал на оперативную работу по восстановлению отопления в Подмосковье
Все профильные службы в Московской области оперативно подключились к восстановлению отопления в регионе после аварии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что аварийные и экстренные службы, муниципальные, районные и региональные работали в круглосуточном режиме, передает ТАСС.
По его словам, в Кремле считают, что службы делают все возможное, был приложен максимум из возможных усилий.
«Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, чувствую, мучений пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества», – добавил Песков.
В связи с этим будут делаться выводы с тем, чтобы заранее менять ветхую инфраструктуру в местах, где это необходимо.
Песков выразил надежду, в ближайшее время все последствия аварии будут устранены, и в дома людям вернется тепло и электричество.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что для обновления систем ЖКХ прикладываются «титанические усилия», но за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно», поэтому программы по замене оборудования растянуты во времени.
Песков отметил, что в дополнительных поручениях президента по этому вопросу нет необходимости, так как обновление инфраструктуры идет постоянно.
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