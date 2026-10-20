Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации авто через Госуслуги
Владельцам автомобилей могут начать автоматически сообщать об эвакуации машины, причинах задержания и адресе стоянки через портал «Госуслуги».
Как передает ТАСС, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предлагает обязать операторов эвакуационных служб вносить информацию о задержании транспортного средства и точном адресе спецстоянки в единую государственную информационную систему.
После этого собственнику будет автоматически поступать уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Слуцкий отметил, что сейчас автовладельцам приходится самостоятельно искать местонахождение эвакуированного автомобиля, обзванивая дежурные части ГИБДД и специализированные стоянки.
По его словам, это приводит к потере времени, дополнительным затратам и даже к подозрениям в угоне транспортного средства.
«В эпоху цифровых технологий и активного развития интернет-сервисов, такой порядок очевидно устарел и требует изменений. Наши граждане должны своевременно получать информацию, что произошло с их машиной и где она находится», – заявил Слуцкий в беседе с агентством.
Депутат считает, что запуск механизма не потребует дополнительного финансирования, поскольку уведомления можно рассылать через уже существующие портал «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто».
Он также предложил протестировать систему в нескольких регионах, а затем распространить на всю страну после оценки эффективности.
По мнению Слуцкого, это позволит сократить количество обращений в дежурные части ГИБДД и уменьшить число ошибочных заявлений об угоне автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2027 года водителей с подтвержденными медицинскими противопоказаниями начнут лишать водительских прав в автоматическом режиме.
МВД предложило обязать автошколы информировать сотрудников ГАИ об использовании дистанционных технологий для преподавания теории, а ГАИ будет проводить дополнительные проверки оборудования и программ.
В России может появиться перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, включая препараты, затрудняющие концентрацию внимания.