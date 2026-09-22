Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Названа причина смерти сына Синди Кроуфорд
TMZ: Полиция рассматривает передозировку как причину смерти сына Синди Кроуфорд
Смерть Пресли Гербера, сына известной супермодели Синди Кроуфорд, рассматривается полицией как возможный случай передозировки наркотиков, сообщает TMZ.
По предварительной версии полиции, сын известной супермодели Синди Кроуфорд, 27-летний Пресли Гербер, скончался в реабилитационном центре Санта-Моники от передозировки наркотиков, передает «Царьград».
На данный момент судебно-медицинская экспертиза уже завершена, однако официальное заключение о причинах гибели молодого человека еще не опубликовано. Правоохранительные органы подтвердили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен после получения всех результатов исследований.
Ранее сын американской супермодели Синди Кроуфорд скончался в реабилитационном центре Лос-Анджелеса в возрасте 27 лет.
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