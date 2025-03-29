То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Журова призвала не хейтить Касаткину за смену гражданства
Журова выступила за спокойное отношение к переходу Касаткиной в сборную Австралии
Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что решение Дарьи Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что теннисистка давно не живет в России.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство, призвала отнестись к этому спокойно. Как передает РИА «Новости», Касаткина заявила, что получила вид на жительство в Австралии и теперь будет выступать за эту страну.
Журова отметила, что не стоит осуждать Касаткину за ее выбор, так как она давно проживает за границей, и государство не вкладывало в нее средства. Она подчеркнула, что причиной отъезда теннисистки является специфика тенниса, где успех зачастую связан с условиями за рубежом.
Журова добавила, что каждый спортсмен, уезжающий за границу, выбирает свою позицию по отношению к родине. Она привела в пример Марию Шарапову и Анну Курникову, которые позиционировали себя как русские, несмотря на проживание за границей. Также Журова упомянула Александра Овечкина, который играет в НХЛ, но продолжает подчеркивать свою привязанность к России.
Дарья Касаткина, бывшая первая ракетка России и победительница восьми турниров WTA, занимает сейчас двенадцатое место в мировом рейтинге. В составе российской сборной она побеждала на различных командных турнирах, включая финал Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское , ранее не исключала такой возможности не исключила. Также сообщалось, что российских теннисистов допустили допустили к участию в Олимпиаде в Париже.