Tекст: Александра Юдина

Рогов оценил эту инициативу как «пир во время чумы» и счел ее очередной антироссийской провокацией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Зеленский стремится привлечь оккупационные войска под видом миротворцев, чтобы удержаться у власти.

В предстоящей встрече, по его словам, примут участие Франция и Британия, и она станет платформой для реализации западных планов по размещению войск у границ России под вымышленными предлогами.

Рогов указал, что Зеленский продолжает уничтожать остатки Украины и жителей южнорусских земель, игнорируя интересы страны.

Он также подчеркнул, что эта встреча станет своеобразным праздником для Зеленского, где ему отведена роль ведущего, но с тяжелыми последствиями для Украины и всего региона.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США.

На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.