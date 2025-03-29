То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Рогов назвал встречу Зеленского с представителями ЕС пиром во время чумы
Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов охарактеризовал предстоящую встречу стран, готовых отправить миротворцев на Украину, как пир во время чумы, обвинив ее участников в антироссийской провокации.
Рогов оценил эту инициативу как «пир во время чумы» и счел ее очередной антироссийской провокацией, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Зеленский стремится привлечь оккупационные войска под видом миротворцев, чтобы удержаться у власти.
В предстоящей встрече, по его словам, примут участие Франция и Британия, и она станет платформой для реализации западных планов по размещению войск у границ России под вымышленными предлогами.
Рогов указал, что Зеленский продолжает уничтожать остатки Украины и жителей южнорусских земель, игнорируя интересы страны.
Он также подчеркнул, что эта встреча станет своеобразным праздником для Зеленского, где ему отведена роль ведущего, но с тяжелыми последствиями для Украины и всего региона.
Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США.
На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.