LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России

Tекст: Вера Басилая

Компания LG Electronics провела пробный перезапуск своего завода по производству электронных приборов в Москве. В компании заявили, что этот шаг был предпринят для предотвращения износа производственных мощностей, простаивающих с начала конфликта на Украине. До приостановки завод занимался выпуском стиральных машин и холодильников, передает РИА «Новости».

Представитель LG Electronics подчеркнул, что решение о возобновлении работы завода в России зависит не только от компании, но и от межправительственных договоренностей между Южной Кореей и Россией. В компании отметили, что они продолжают внимательно следить за развитием ситуации и будут готовы возобновить полную деятельность, как только санкции будут сняты.

Ранее гендиректор LG Electronics Чо Чжу Ван подчеркнул, что компания сохраняет осторожность, учитывая, что конфликт на Украине еще не завершен. Тем не менее, LG Electronics активно следит за переговорами между странами и готова к дальнейшим действиям в случае изменения международной обстановки.

Российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis указал, что улучшение отношений между Москвой и Сеулом возможно при условии снятия санкций против России.

Ранее южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, итальянская компания Ariston заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.