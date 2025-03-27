Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
Итальянская компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок
Итальянская компания Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке, заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.
Мерлони заявил, что компания довольна решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего их российской дочерней компании. передает РИА «Новости».
«Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством», – говорится в сообщении предприятия.
Ariston – часть итальянского концерна Indesit Company, производящего крупную бытовую технику, такую как водонагреватели и вытяжки.
Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу «дочки» итальянской компании Ariston под управление структуре «Газпрома».
До этого Путин подписал указ о передаче 100% долей компании в апреле 2024 года.