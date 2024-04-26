Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указ включены ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее Ariston Holding N.V., и ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащее BSH Hausgerate GmbH. BSH Hausgerate является дочерней компанией Robert Bosch GmbH.



Временным управляющим назначена компания «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

«Аристон термо Русь», зарегистрированная в Ленинградской области, занимается производством бытовой техники. В 2023 году выручка компании выросла на 5% до 9,436 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 82% до 33,029 млн рублей.

«БСХ бытовые приборы», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, также производит бытовую технику. В 2023 году выручка компании упала на 92% до 2,129 млрд рублей, однако чистая прибыль составила 6,091 млрд рублей против убытка 5,397 млрд рублей годом ранее.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.