Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

Эксперты объяснили важность реорганизации российской морской пехоты

Tекст: Евгений Поздняков

Генштаб и Минобороны утвердили программу по реорганизации морской пехоты. Об этом в ходе посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» рассказал президент Владимир Путин. По его словам, для морпехов будут постепенно формироваться дивизии. Первые две планируется создать уже в этом году. В одну из них войдет и знаменитная 155-я бригада.

«Это большая работа, которая будет связана с организацией прежде всего боевой подготовки», – пояснил президент. Он также отметил, что в этой связи необходимо особенно тщательно подумать об «оргштатных изменениях», вооружениях и средствах связи. Кроме того, в рамках встречи российский лидер отметил успехи морпехов в ходе спецоперации.

«Хорошо работают, молодцы», – подчеркнул Путин, обращаясь к командиру 155-й бригады Михаилу Гудкову. Примечательно, что военного ждало неожиданное повышение. Как сообщил российский лидер, его назначат на должность заместителя командующего ВМФ, пишет ТАСС. «Ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения», – пояснил он.

Президент указал, что теперь в зону ответственности Гудкова будет входить командование всей морской пехотой, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Ему предстоит довести эффективность всех подразделений до уровня 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ). «Задача простая, хотя и масштабная», – добавил глава государства.

Напомним, в ходе спецоперации морпехи продемонстрировали особую доблесть. Свыше 20 тыс. представителей морской пехоты были награждены за героизм, причем 26 из них получили звание Героя России. В прошлом году Владимир Путин даже установил День морской пехоты, который теперь отмечается 27 ноября.

Особо успехами выделяется 155-я бригада ТОФ. Ее бойцы еще с первого года СВО зарекомендовали себя в качестве высоких профессионалов, за что в 2022 подразделению было присвоено наименование «гвардейская». Двумя годами позже ее танкисты сыграли ключевую роль при освобождении Угледара, а спутя время значительными заслугами подразделение отличилось и в деоккупации Курской области.

Так, в начале марта бойцы 155-й бригады за три неполных дня прорвали оборону ВСУ в приграничье на 11,5 км, сообщала Lenta.ru. Командиры штурмовых рот с позывными Сумрак и Жека называли подобные темпы «чрезвычайно стремительными». Не менее эффективно показывает себя и другое формирование – 810-я бригада.

В частности, двое ее штурмовиков с позывными Кумыс и Быба взяли поселок в Курской области Куриловку. В интервью «Комсомольской правде» они рассказали, что их главной задачей было минирование дороги, ведущей из населенного пункта. В отрыве от основных сил русской армии они провели около 40 дней.

«Сейчас морпехи работают в качестве «скорой военной помощи». Им поручаются самые опасные дела. Бойцы внесли неоценимый вклад в самые важные операции конфликта, например, в освобождение Курской области», – говорит военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса.

По его мнению, эффективность морпехов продиктована несколькими причинами. Во-первых, им удалось сохранить преемственность многовековых традиций воинской доблести. «Их история отчитывается со времен Петра Великого.

Практики нескольких столетий не забываются и передаются из поколения в поколения.

Во-вторых, бойцов готовят по хорошо отработанной системе тренировок. В ряды морпехов попадают лучшие из лучших: как с физической, так и моральной точек зрения. По-другому нельзя, ведь им предстоит стать воинами «трех стихий». Солдат учат высадке на берег, прыжкам с парашюта и рукопашному бою», – акцентирует он.

«Причем применяется индивидуальный подход. Руководство пытается учесть особенности каждого новобранца. Исходя из личных показателей начинающего военного с ним занимаются по особенной программе. Эта практика и позволяет воспитать по-настоящему хороших солдат», – уточнил эксперт.

«В-третьих, многие морпехи прошли школу конфликтов на Кавказе и в Сирии. Они не понаслышке знают, что такое боевые действия и охотно делятся опытом со своими молодыми сослуживцами. Совокупность этих факторов и позволяет считать морпехов настоящей элитой российской армии», – полагает собеседник.

По его мнению, реорганизация морской пехоты позволит еще больше повысить ее эффективность. «Нам давно нужно было переходить к дивизиям. В отличие бригады, она решает гораздо более сложные и глубокие задачи. В ее состав могут войти полки разной направленности, например, десантно-штурмовые, танковые, разведывательные», – поясняет он.

«Соответственно, морпехи станут более адаптивными к различным боевым ситуациям.

Кроме того, численность личного состава в дивизии значительно больше, чем у бригады. Они и сейчас решают масштабные нетривиальные задачи, а после реформы и вовсе превратятся в невероятный механизм реализации военных целей», – считает эксперт.

«Конечно, на этом фоне встанет вопрос о наращивании темпов подготовки будущих морпехов. Думаю, рано или поздно мы даже встанем перед необходимостью открытия профильной академии морской пехоты. Это, само собой, стало бы огромной честью для наших бойцов, которую они, несомненно, заслужили», – добавил Дандыкин.

Новая структура российской морской пехоты продиктована требованиями времени и изменением характера боевых действий, добавляет военный эксперт Алексей Анпилогов. После реорганизации новые подразделения смогут решать широкий круг боевых задач.

«Дивизия – более универсальное подразделение. Бригада же всегда являлась скорее экспедиционным соединением, который с трудом может удерживать фронт в нынешних конфликтах средней интенсивности. К таким конфликтам относится, например, наша спецоперация.

В целом, бригада как вариант военного формирования чужд нашей традиции»,

– говорит он. По мнению собеседника, переход к бригадам в России произошел в нулевых годах на волне попыток переформатировать армию на западный манер. «В этом была своя логика. Бригады, как правило, были хороши для десантно-экспедиционных боев, поскольку подразумевали быструю переброску солдат», – напоминает собеседник.

«Теперь же мы возвращаемся к советским практикам, что не может не радовать. Конечно, дивизии требуют больших усилий в плане логистики и снабжения. Кроме того, потребуется значительное расширение кадрового состава, но данное изменение, все же, необходимо, чтобы сделать морпехов еще более эффективными бойцами», – уточняет эксперт.

«Их специализация – осуществление морских десантов или переправе через водные преграды, захват и удержание плацдармов. Однако военная доктрина у России оборонительная, поэтому их будущие задачи, скорее всего, будут связаны с постконфликтным периодом. В частности, солдаты станут надежной защитой наших морских границ», – заключил Анпилогов.