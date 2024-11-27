Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».20 комментариев
Свыше 20 тыс. морпехов награждены за героизм в СВО
Более 20 тыс морпехов получили награды, 26 удостоены звания Героя России
Свыше 20 тыс. морских пехотинцев награждены за героизм в ходе спецоперации на Украине, 26 из них получили звание Героя России, сообщил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.
Как передает ТАСС, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом России, объявил о награждении свыше 20 тыс. морских пехотинцев государственными наградами за проявленный героизм в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, из этого числа 26 военнослужащих удостоены звания Героя России.
Моисеев отметил, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что с первых дней операции морпехи с честью выполняют боевые задачи на сложных направлениях. В числе посмертно удостоенных звания Героя России находятся майор Владимир Чепа, капитан Владимир Носов, старший лейтенант Михаил Васильев и другие.
Главком ВМФ также сообщил, что за вклад в спецоперацию некоторые подразделения морской пехоты получили почетные наименования и награды. Так, отдельной бригаде Северного флота и другим подразделениям были присвоены звания «гвардейские», а также ордена Жукова и Ушакова.
В поздравительной телеграмме адмирал выразил надежду, что морские пехотинцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи и вернутся домой с победой. Он подчеркнул значимость девиза морпехов: «Где мы, там – победа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Магомед Исбакиев из Дагестана был посмертно удостоен звания Герой России за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области, где его группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Он стал тринадцатым дагестанцем, получившим это почетное звание за время специальной военной операции.
Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева успешно отбивали атаки украинских сил на протяжении десяти дней, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции. Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.