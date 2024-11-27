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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 04:51 • Новости дня

    Свыше 20 тыс. морпехов награждены за героизм в СВО

    Более 20 тыс морпехов получили награды, 26 удостоены звания Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 20 тыс. морских пехотинцев награждены за героизм в ходе спецоперации на Украине, 26 из них получили звание Героя России, сообщил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

    Как передает ТАСС, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом России, объявил о награждении свыше 20 тыс. морских пехотинцев государственными наградами за проявленный героизм в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, из этого числа 26 военнослужащих удостоены звания Героя России.

    Моисеев отметил, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что с первых дней операции морпехи с честью выполняют боевые задачи на сложных направлениях. В числе посмертно удостоенных звания Героя России находятся майор Владимир Чепа, капитан Владимир Носов, старший лейтенант Михаил Васильев и другие.

    Главком ВМФ также сообщил, что за вклад в спецоперацию некоторые подразделения морской пехоты получили почетные наименования и награды. Так, отдельной бригаде Северного флота и другим подразделениям были присвоены звания «гвардейские», а также ордена Жукова и Ушакова.

    В поздравительной телеграмме адмирал выразил надежду, что морские пехотинцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи и вернутся домой с победой. Он подчеркнул значимость девиза морпехов: «Где мы, там – победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Магомед Исбакиев из Дагестана был посмертно удостоен звания Герой России за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области, где его группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Он стал тринадцатым дагестанцем, получившим это почетное звание за время специальной военной операции.

    Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева успешно отбивали атаки украинских сил на протяжении десяти дней, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции. Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.


    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают зачищать «огневой мешок» южнее Курахово, а украинские боевики отступили из нескольких населенных пунктов под огнем, понеся значительные потери.

    По его словам, российские войска зачищают «огневой мешок» южнее города Курахово в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что пути отступления подразделений ВСУ находятся под огневым контролем российских сил.

    «Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал он.

    По его словам, подразделения ВСУ, пытаясь выйти из «огневого мешка», несут значительные потери из-за огневого контроля со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили село Романовка в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Курахово. Ранее сообщалось, что ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    26 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»

    Новый дрон «Горыныч 2.0» прошел испытания с огнеметом в Крыму

    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон «Горыныч 2.0» с огнеметом, который может выбрасывать мощную струю зажигательной смеси и применять ее многократно, включая разминирование и повреждение оптоволоконных каналов.

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке «Барс-Сармат» завершил испытания нового дрона с огнеметом «Горыныч 2.0», сообщает ТАСС.

    Испытания прошли успешно, а устройство предназначено для множества целей, включая поражение дронов со связью «Старлинк» и повреждение оптоволоконных каналов.

    Основатель центра Виталий Романов пояснил, что модель «Горыныч 2.0» разрабатывалась крымскими специалистами несколько месяцев. Дрон способен выбрасывать мощную струю зажигательной смеси, а применение огнемета возможно многократно. Дроны можно заполнять различными смесями, что расширяет их функциональность.

    Среди возможностей использования дрона – разминирование, плановый поджог поверхности, а также атакующие действия против стационарных и мобильных объектов. По словам Романова, улучшение технических характеристик и носителя устройства увеличивает спектр применения дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета; беспилотник-«дракон» станет разочарованием для ВСУ; беспилотник, способный поражать цели из огнемета, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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    26 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удары по ВСУ в Ровенской области повредили аэродром и склады в Староконстантинове

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине, нанесенных по энергоинфраструктуре, были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    Удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине были нанесены в нескольких областях, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Ровенской области повреждена энергоинфраструктура и логистический узел, а также поражены личный состав и техника вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кроме того, в Хмельницкой области удары пришлись на аэродром и склад в Староконстантинове. Лебедев отметил, что обстрелы были произведены в ночь на вторник, и уточнил, что пораженные объекты являются важными для украинской военной инфраструктуры.

    В Тернопольской области удары были нанесены по месту хранения военной техники ВСУ. Также пострадала местная инфраструктура, возникли перебои с электричеством. По словам Лебедева, удары нанесли серьезный урон военным объектам региона.

    Ранее на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздавались взрывы. А в минувшее  воскресенье российские войска нанесли удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    26 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    В России разработали универсальную винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа

    Tекст: Александра Юдина

    В России разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа, отличающуюся легкостью и высокой точностью, с кучностью 0,3 угловые минуты, что обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра на 100 метров.

    Винтовка легче аналогов и обладает высокой точностью. Она может использоваться как снайперское или штурмовое оружие. Эксперты уверены, что универсальные характеристики сделают ее востребованной в спецподразделениях, передают «Известия».

    По информации компании SWC, военные высоко оценивают надежность конструкции, точность и кучность «Титана».

    «Кучность составляет 0,3 угловые минуты, что на дистанции 100 метров обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра», – заявили в компании.

    Уточняется, что патрон калибра .308 мощный и надежный, производится в России в различных вариантах, включая бронебойный, что также способствует популярности винтовки у военных.

    Ранее в России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    26 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Россия нанесла удар по наемникам в Житомирской области

    Российские войска поразили пункты дислокации наемников из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Житомирской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, среди которых были представители из Латинской Америки.

    Как передает РИА «Новости», российские войска нанесли удары по различным целям на Украине, включая пункт размещения иностранных наемников в Житомирской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что среди наемников были представители из Латинской Америки.

    Лебедев также указал, что в Одесской области удары пришлись по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска. В Киеве и его пригороде поражены пункты временной дислокации ВСУ, производство беспилотников и ремонтный цех.

    В Ровенской области цели включали энергоструктуру, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове, Хмельницкой области, удары были нанесены по военному аэродрому и складу. В Тернопольской области пострадали инфраструктура, полигон и место хранения военной техники, в результате чего в городе частично пропал свет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что рядом с ним жили около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ, включая выходцев из Колумбии, Боливии и Мексики. Издание также сообщало, что камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника из ВСУ.

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    26 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    СМИ предположили возраст использованных ВСУ ракет ATACMS

    Стало известно, что Украина применила ракеты ATACMS 1990-х годов с двойной модификацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина использовала для атаки на Курскую область ракеты ATACMS, произведенные в 1990-е годы, которые были модифицированы дважды для продления срока службы.

    Как выяснили корреспонденты РИА «Новости», Украина применила для удара по Курской области ракеты ATACMS, которые, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы. Согласно анализу обломков, предоставленных Министерством обороны РФ, ракеты были изготовлены компанией Lockheed Martin Vought Systems, название которой использовалось до 1999 года.

    С 2000 года компания была переименована в Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на обломках указывает на то, что ракеты, скорее всего, были произведены в конце 1990-х, когда США начали массовую закупку таких вооружений.

    Срок службы ракет ATACMS составляет десять лет, что означает необходимость их двойной модификации для продления срока эксплуатации. Каждая модификация предполагает расходы на обновление, позволяющее продлить срок службы ракеты.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Ганчев: На Харьковском фронте идут тяжелые бои

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сразу на нескольких участках Харьковского фронта ведутся тяжелые бои, сообщил во вторник глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Населенный пункт Копанки Харьковской области перешел под контроль ВС России. Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага», – заявил Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что на Харьковском фронте ведутся тяжелые и упорные бои на нескольких участках. Он подчеркнул важность поддержки бойцов, освобождающих российские земли, и выразил уверенность в том, что победа будет за Россией.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

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    26 ноября 2024, 08:15 • Новости дня
    ВСУ остались без снабжения на Сватовском фронте

    ВС России перерезали пути снабжения ВСУ на Сватовском участке фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы лишились возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, украинские силы практически утратили возможность для подвоза боеприпасов и материально-технических средств на Сватовском участке фронта, передает РИА «Новости». Это произошло вследствие успешных действий российских войск в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово.

    Марочко подчеркнул, что продвижение российских войск, а также физический контроль над автодорогой в районе Песчаного фактически прекратили возможность снабжения и восполнения потерь украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Надия. Он также отметил, что российские силы создали «огневой мешок» для всей украинской группировки в этом районе.

    По его словам, эти условия привели к увеличению боевых потерь украинских сил и деморализации военнослужащих, что в свою очередь привело к увеличению случаев бегства украинских солдат с позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинский расчет самоходной артиллерийской установки, который обстреливал территорию Луганской народной республики.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины усилили свои позиции под Сватово сотней подготовленных солдат.

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    26 ноября 2024, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью

    Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, службы работают на месте.

    Как передает РИА «Новости», над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что инцидент не привел ни к каким разрушениям или пострадавшим. На месте работают оперативные и экстренные службы для дальнейшего контроля ситуации.

    Ранее, во вторник ночью, Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках на территории Брянской области. Это подтверждает активность воздушных угроз в регионе, что требует повышенного внимания со стороны сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    В ночь на 25 ноября российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон.

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    26 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Минск заявил о готовности ответить на агрессию и вызовы

    Минск заявил о готовности ответить на любые агрессивные выпады и вызовы

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о готовности Белоруссии отвечать на агрессию и вызовы, подчеркнув важность сотрудничества с Россией и модернизацию армии.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня», что Минск готов противостоять любым агрессивным выпадам и вызовам, передает РИА «Новости». В рамках интервью Муравейко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы активно подготавливаются к возможным угрозам через всесторонние тренировки и учения, а также оснащаются современным вооружением отечественного производства.

    Муравейко отметил, что на текущий момент разрабатывается концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России, в которой отражены основные направления совместных действий по защите национальных интересов и границ, а также взаимодействие с Россией как стратегическим союзником.

    Особое внимание уделяется задачам по охране границ и защите воздушных рубежей. «Все у нас, повторюсь, для этого есть: есть понимание, любовь к Родине, силы и средства для обеспечения безопасности», – заявил начальник генштаба.

    Кроме того, белорусские военные проводят анализ современных конфликтов в мире и используют полученные выводы для улучшения подготовки и развития армии. Муравейко подчеркнул, что армия Беларуси является «очень гибким и очень живым организмом», который стремится к быстрой адаптации и совершенствованию боевого мастерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что деструктивные силы готовы использовать любые меры для дестабилизации обстановки в стране, включая насилие и вред инфраструктуре.

    Военнопленный Александр Залесский сообщил, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.

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    26 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Харьковском направлении

    Кадыров показал кадры ликвидации украинских позиций под Стрелечьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтожение позиций ВСУ в районе Стрелечья на Харьковском направлении. На видеозаписи, которую он опубликовал, представлены действия группы «Канады» из отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ».

    Кадыров отметил, что в ходе операции был уничтожен подвезенный боекомплект, а также регулярно ликвидируются силы противника.

    «Харьковское направление. Работает группа «Канады» легендарного отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ». Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья», – написал он в своем сообщении.

    Он также выразил чеченскими бойцами, добавив: «Так держать, ребята! Мы гордимся вами!»

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

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    26 ноября 2024, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили пункты управления БПЛА ВСУ, с которых запускали дроны по ЗАЭС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть французских управляемых авиабомб Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS и 71 беспилотник, причем 56 из них вне зоны проведения СВО.

    С начала спецоперации уничтожен: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 719 беспилотников, 586 ЗРК, 19 508 танков и других бронемашин, 1492 боевые машины РСЗО, 18 562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 739 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ совершили пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников на Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции.

    Ранее Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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