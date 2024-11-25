Героя России присвоили посмертно офицеру из Дагестана Магомеду Исбакиеву

Магомед Исбакиев стал тринадцатым дагестанцем, удостоенным звания Героя России

Он стал тринадцатым дагестанцем, получившим это почетное звание за время специальной военной операции, сообщил Меликов в Telegram-канале.

Исбакиев командовал группой, обеспечивавшей перегруппировку войск в Херсонской области. За сутки его подразделение уничтожило около 20 единиц вражеской бронетехники и более 200 солдат противника. Несмотря на полученные ранения, офицер продолжал руководить операцией, что привело к успешному выполнению задачи, но ценой его жизни.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Исбакиеву по просьбе гвардии майора Дениса Диденко, который, имея возможность обратиться к главе государства, решил просить о признании заслуг своего боевого товарища.

Магомед Исбакиев похоронен на военном кладбище в Мытищах. Глава Дагестана выразил благодарность Диденко за проявленную дружбу и благородство, а также передал соболезнования маме Магомеда.