Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
СК начал расследование атак ВСУ на пять российских регионов
СК начал расследование гибели мирных жителей при атаках ВСУ на пять регионов
Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений вооруженных формирований Украины в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областях и Донецкой народной республике.
В результате ударов украинских войск по Белгородской области погибли три мирных жителя, среди которых восьмилетний ребенок, еще пять человек получили ранения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Брянской области из-за атак украинских формирований ранены четыре человека, в Курской области пострадал один мужчина. В Рязанской области и Донецкой народной республике ранения получили три мирных жителя.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пять человек погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область. В среду жертвами ударов по территории Луганской народной республики стали два человека. В субботу в результате действий украинской армии в Белгородской области погиб один человек.