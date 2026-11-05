СК начал расследование гибели мирных жителей при атаках ВСУ на пять регионов

В результате ударов украинских войск по Белгородской области погибли три мирных жителя, среди которых восьмилетний ребенок, еще пять человек получили ранения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В Брянской области из-за атак украинских формирований ранены четыре человека, в Курской области пострадал один мужчина. В Рязанской области и Донецкой народной республике ранения получили три мирных жителя.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пять человек погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область. В среду жертвами ударов по территории Луганской народной республики стали два человека. В субботу в результате действий украинской армии в Белгородской области погиб один человек.