Морскую пехоту ждет особая роль в ходе спецоперации

Сегодня Россия отмечает День ВМФ, на главный Военно-морской парад в Санкт-Петербург прибудет Владимир Путин. ВМФ РФ играет свою особую роль в том числе во время проходящей сейчас на Украине спецоперации. Настоящими героями СВО стали не только моряки и их дальнобойное оружие, но и состоящая в составе ВМФ морская пехота. В чем проявилось ее значение для хода боевых действий?

С применением боевых кораблей ВМФ РФ в ходе СВО все в целом понятно и очень зримо. Малые ракетные корабли «Ингушетия», «Грайворон», «Вышний Волочек» отстреляли уже, по некоторым оценкам, почти 200 высокоточных крылатых ракет «Калибр». Минобороны РФ о них регулярно сообщает в отчетах о проведении спецоперации на Украине – все ракеты ложатся в точно в цель, сберегая гражданские объекты.

Задействована в пусках «Калибров» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону», которая отработала тактику пусков по объектам боевиков в Сирии. Возможно, что в ходе СВО участвуют и другие подводные лодки, а также фрегаты Черноморского флота.

Это вполне объяснимо – из Черного моря прямая дальнобойность ракет не только до Одессы, но и до Киева, Винницы, Ровно и Львова. В зону поражения ВСУ, которым поставили противокорабельные ракеты «Гарпун», они не заходят, пуски осуществляют с безопасного расстояния, так же как и другие российские ракетные системы, как тот же комплекс «Искандер».

Однако морская составляющая спецоперации, которая проводится, в том числе в акваториях Черного и Азовского морей, показала, что в боевых действиях активно задействована и морская пехота Военно-морского флота.

«Не вдаваясь в секреты Генштаба, можно предположить, что в ходе спецоперации заранее планировалось применение морской пехоты, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Морской десант на Мариуполь, аналогичный на Одессу – это было практически очевидным, тем более, что в Черное море заранее пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов. От этой идеи пришлось отказаться – продвижение российских войск вместе с подразделениями Народной милиции Донбасса по суше оказалось более продуктивным.

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ВСУ ждали именно русского морского десанта и готовились к нему, заминировав побережье и акваторию портов. Все украинские вооружения были нацелены именно на море, но российская морская пехота пришла по земле. И она сыграла значимую роль в освобождении не только приморского Мариуполя, но и других городов Донбасса. Морпехи хотя и имеют принадлежность к флоту, чем, несомненно, гордятся, могут действовать и как обычная, но более обученная пехота».

Известно, что в ходе СВО задействована морская пехота не только Черноморского флота – это 810-я отдельная бригада, но и другие подразделения «черной пехоты», которых так прозвали немцы еще в годы Великой Отечественной войны из-за тельняшек, бескозырок и бушлатов черного цвета. Особую значимость в ходе спецоперации на Украине сыграли и морпехи Тихоокеанского флота из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Их отвага в боевых действиях в ходе СВО были отмечены президентским указом о присвоении почетного наименованию соединения «гвардейская».

С формулировкой – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Присвоению почетного наименования «Гвардейская» 155-й отдельной бригаде морской пехоты предшествовало присвоение звания Героя России полковнику Александру Бернгарду, служившему ранее в этом соединении, а потом занимавшему должность заместителя командира 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. Морпехи под его личным командованием прорвали глубокоэшелонированную оборону противника под Волновахой – вгрызлись в нее без промедления и передовые подразделения морской пехоты первыми вышли к казармам главной базы нацбата «Азов» в Мариуполе.

«В ходе боевых действий особая значимость принадлежит общевойсковым подразделениям – танкистам, пехоте, артиллерии, но прорывные действия обеспечиваются частям специального назначения, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. – Их задача заключается не в широкомасштабном наступлении или способности организовать глубокоэшелонированную оборону, а «просочиться» в тыл противника, затеять там хаос и парализовать действия неприятеля до подхода основных сил. Не в обиду нашим десантникам могу отметить, что с подобными задачами успешно справляются и подразделения морской пехоты, которые также являются высокомобильными подразделениями, способными действовать как при высадке десанта с моря, так и на сухопутных направлениях.

Можно вспомнить успешные боевые действия 61-й бригады морской пехоты Северного флота во время двух Чеченских войн, когда ее бойцы участвовали в самых значимых операциях и никогда не проигрывали схватки с противником. На призыв боевиков: «Русские, сдавайтесь», отвечали огнем и контратакой. Отметились североморцы и в спецоперации на Украине, где продвигаются сейчас на Харьковском направлении».

«Использование морской пехоты в ходе специальной военной операции обусловлено именно их высокой подготовленностью и мотивированностью на победу, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник запаса Владимир Попов. – Не случайно девиз этих войск звучит как: «Там, где мы, там победа!». И это не бравада, а понимание своей силы и профессиональной подготовки. На Украине морпехи подтвердили это правило в реальных боевых условиях, как в Мелитополе, на острове Змеиный, который успешно освободили, так и в других, отдаленных от моря территориях Украины, где принимают участие бойцы морской пехоты.

Могу предположить, что именно морская специфика морской пехоты, с высадкой десанта на побережье, может еще пригодиться в ходе спецоперации.

Возможно, что это будет береговая линия вблизи Одессы, устья Днепра или Дуная, ведь помимо участия в боевых действиях на суше, часть подразделений морской пехоты находится в состоянии боевой готовности на десантных кораблях в Черном море».

Соединения и части морской пехоты входят в состав всех флотов и флотилий ВМФ России. Они включает в себя 336-ю бригаду в составе Балтийского флота, 61-я на Северном флоте, 810-я на Черноморском флоте, 40-я и 155-я бригады входят в состав Тихоокеанского флота, в Каспийской флотилии имеется 177-й полк морской пехоты.

Численность «черных беретов» составляет около 35 тысяч человек, а на вооружении есть даже танки, так что здесь востребованы разные воинские специалисты. Попав служить в морскую пехоту, офицеры перестают считать себя «сухопутчиками» и гордятся принадлежностью именно к своему роду войск, особенность которых подчеркивается в том числе формой, знаками различий и, естественно, особенным флагом, который показывает их связь с флотом.

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