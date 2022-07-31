Морскую пехоту ждет особая роль в ходе спецоперации

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Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Наносить точечные удары по объектам ВСУ в Донбассе намного проще благодаря помощи местных жителей AP/TASS
Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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    Морскую пехоту ждет особая роль в ходе спецоперации

    Главное предназначение морской пехоты - десант на побережье противника
    		   31 июля 2022, 09:47
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Сегодня Россия отмечает День ВМФ, на главный Военно-морской парад в Санкт-Петербург прибудет Владимир Путин. ВМФ РФ играет свою особую роль в том числе во время проходящей сейчас на Украине спецоперации. Настоящими героями СВО стали не только моряки и их дальнобойное оружие, но и состоящая в составе ВМФ морская пехота. В чем проявилось ее значение для хода боевых действий?

    С применением боевых кораблей ВМФ РФ в ходе СВО все в целом понятно и очень зримо. Малые ракетные корабли «Ингушетия», «Грайворон», «Вышний Волочек» отстреляли уже, по некоторым оценкам, почти 200 высокоточных крылатых ракет «Калибр». Минобороны РФ о них регулярно сообщает в отчетах о проведении спецоперации на Украине – все ракеты ложатся в точно в цель, сберегая гражданские объекты.

    Задействована в пусках «Калибров» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону», которая отработала тактику пусков по объектам боевиков в Сирии. Возможно, что в ходе СВО участвуют и другие подводные лодки, а также фрегаты Черноморского флота.

    Это вполне объяснимо – из Черного моря прямая дальнобойность ракет не только до Одессы, но и до Киева, Винницы, Ровно и Львова. В зону поражения ВСУ, которым поставили противокорабельные ракеты «Гарпун», они не заходят, пуски осуществляют с безопасного расстояния, так же как и другие российские ракетные системы, как тот же комплекс «Искандер».

    Однако морская составляющая спецоперации, которая проводится, в том числе в акваториях Черного и Азовского морей, показала, что в боевых действиях активно задействована и морская пехота Военно-морского флота.

    «Не вдаваясь в секреты Генштаба, можно предположить, что в ходе спецоперации заранее планировалось применение морской пехоты, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Морской десант на Мариуполь, аналогичный на Одессу – это было практически очевидным, тем более, что в Черное море заранее пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов. От этой идеи пришлось отказаться – продвижение российских войск вместе с подразделениями Народной милиции Донбасса по суше оказалось более продуктивным.

    ВСУ ждали именно русского морского десанта и готовились к нему, заминировав побережье и акваторию портов. Все украинские вооружения были нацелены именно на море, но российская морская пехота пришла по земле. И она сыграла значимую роль в освобождении не только приморского Мариуполя, но и других городов Донбасса. Морпехи хотя и имеют принадлежность к флоту, чем, несомненно, гордятся, могут действовать и как обычная, но более обученная пехота».

    Известно, что в ходе СВО задействована морская пехота не только Черноморского флота – это 810-я отдельная бригада, но и другие подразделения «черной пехоты», которых так прозвали немцы еще в годы Великой Отечественной войны из-за тельняшек, бескозырок и бушлатов черного цвета. Особую значимость в ходе спецоперации на Украине сыграли и морпехи Тихоокеанского флота из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты.

    Их отвага в боевых действиях в ходе СВО были отмечены президентским указом о присвоении почетного наименованию соединения «гвардейская».

    С формулировкой – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Присвоению почетного наименования «Гвардейская» 155-й отдельной бригаде морской пехоты предшествовало присвоение звания Героя России полковнику Александру Бернгарду, служившему ранее в этом соединении, а потом занимавшему должность заместителя командира 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. Морпехи под его личным командованием прорвали глубокоэшелонированную оборону противника под Волновахой – вгрызлись в нее без промедления и передовые подразделения морской пехоты первыми вышли к казармам главной базы нацбата «Азов» в Мариуполе.

    «В ходе боевых действий особая значимость принадлежит общевойсковым подразделениям – танкистам, пехоте, артиллерии, но прорывные действия обеспечиваются частям специального назначения, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. – Их задача заключается не в широкомасштабном наступлении или способности организовать глубокоэшелонированную оборону, а «просочиться» в тыл противника, затеять там хаос и парализовать действия неприятеля до подхода основных сил. Не в обиду нашим десантникам могу отметить, что с подобными задачами успешно справляются и подразделения морской пехоты, которые также являются высокомобильными подразделениями, способными действовать как при высадке десанта с моря, так и на сухопутных направлениях.

    Можно вспомнить успешные боевые действия 61-й бригады морской пехоты Северного флота во время двух Чеченских войн, когда ее бойцы участвовали в самых значимых операциях и никогда не проигрывали схватки с противником. На призыв боевиков: «Русские, сдавайтесь», отвечали огнем и контратакой. Отметились североморцы и в спецоперации на Украине, где продвигаются сейчас на Харьковском направлении».

    «Использование морской пехоты в ходе специальной военной операции обусловлено именно их высокой подготовленностью и мотивированностью на победу, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник запаса Владимир Попов. – Не случайно девиз этих войск звучит как: «Там, где мы, там победа!». И это не бравада, а понимание своей силы и профессиональной подготовки. На Украине морпехи подтвердили это правило в реальных боевых условиях, как в Мелитополе, на острове Змеиный, который успешно освободили, так и в других, отдаленных от моря территориях Украины, где принимают участие бойцы морской пехоты.

    Могу предположить, что именно морская специфика морской пехоты, с высадкой десанта на побережье, может еще пригодиться в ходе спецоперации.

    Возможно, что это будет береговая линия вблизи Одессы, устья Днепра или Дуная, ведь помимо участия в боевых действиях на суше, часть подразделений морской пехоты находится в состоянии боевой готовности на десантных кораблях в Черном море».

    Соединения и части морской пехоты входят в состав всех флотов и флотилий ВМФ России. Они включает в себя 336-ю бригаду в составе Балтийского флота, 61-я на Северном флоте, 810-я на Черноморском флоте, 40-я и 155-я бригады входят в состав Тихоокеанского флота, в Каспийской флотилии имеется 177-й полк морской пехоты.

    Численность «черных беретов» составляет около 35 тысяч человек, а на вооружении есть даже танки, так что здесь востребованы разные воинские специалисты. Попав служить в морскую пехоту, офицеры перестают считать себя «сухопутчиками» и гордятся принадлежностью именно к своему роду войск, особенность которых подчеркивается в том числе формой, знаками различий и, естественно, особенным флагом, который показывает их связь с флотом.

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