Взгляд
22 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
Разделы

Зачем властям нужен сильный рубль

Российская валюта необычно укрепляется Silas Stein/dpa/ТАСС
Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает? Подробности...
Перейти в раздел…

Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
Перейти в раздел…

Косово стало индикатором падения могущества США

Предрекать новую войну на Балканах вновь стало модным VALDRIN XHEMA/EPA/ТАСС
Албанские власти сербского края Косово в очередной раз пошли на обострение, умертвили несколько договоренностей с Западом и требуют срочно принять их в ЕС, НАТО и Совет Европы. Им кажется, что они подоспели с этой инициативой вовремя, но реальность такова, что влияние США в мире падает, и ситуация вокруг Сербии это доказывает. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Подробности...

В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а котлы, артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
    Минобороны сообщило о поражении 622 районов сосредоточения живой силы ВСУ Кириенко дал определение истинной элиты страны Президент Польши оценил угрозу нападения со стороны России В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
    Мэр Энергодара и двое охранников пострадали во время взрыва Назван основной источник антироссийской пропаганды Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО Литва прекратила импорт российской электроэнергии
    Агент СБУ ликвидирован при задержании в Херсонской области Минюст Украины подал иск в суд о запрете «пророссийских» партий Минфин Германии выступил против конфискации личных активов россиян Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»

    расширение альянса


    Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена

    великие державы


    В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией

    БМП «Мардер»


    Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

    Видео

    новейшее вооружение


    Украина оттачивает военную мощь России

    экономический рывок


    Как Донбасс поможет развитию России

    истребитель четвертого поколения


    Как Су-27 спас российскую авиацию

    Цены на пшеницу


    Кто придумал миф об угрозе глобального голода

    спецоперация на украине


    Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

    конец постмодерна


    Ольга Андреева: Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

    поколенческий разлом


    Игорь Мальцев: Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

    Хвост виляет собакой


    Ирина Алкснис: Украинцев используют как подопытных кроликов

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?

    Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

    Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России
    		   22 мая 2022, 14:40
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Андрей Резчиков

    На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане?

    Выступая в пятницу в Петербурге на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе, вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости корректировки Морской доктрины России. По его словам, правка документа потребовалась на фоне специальной операции на Украине и ведущейся против России тотальной гибридной войны коллективного Запада. Целью корректировки станет «наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане», что жизненно необходимо для нашей страны.

    По словам вице-премьера, принципиально новые положения доктрины коснутся мобилизационной готовности. «Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время», – объяснил он.

    Новая редакция доктрины, обещает Борисов, в полной мере ответит на современные вызовы и угрозы. При этом она будет направлена не на конфронтацию, а на «повышение национальной безопасности» и на снижение зависимости морской деятельности России от внешнего влияния и конъюнктуры.

    Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев отмечает, что действующая Морская доктрина тоже позволяет мобилизовывать гражданские суда на помощь ВМФ в условиях военного времени. «Этот документ предполагает тесное взаимодействие военного флота с гражданскими судами, в том числе рыболовецкими», – напомнил Валуев.

    Изменения доктрины будут направлены на усиление этого взаимодействия, не исключил адмирал, начиная с тактической разведки, которую также могут осуществлять гражданские суда, в том числе рыболовецкие. «Корректировка Морской доктрины направлена на то, чтобы поставить более четкие задачи перед гражданскими ведомствами», – предположил Валуев.

    «В первую очередь будет востребован атомный ледокольный флот, которому нет равных в мире, что стало особенно важно с началом освоения Северного морского пути.

    Что касается малых гражданских кораблей, то они могут использоваться в качестве минных тральщиков, особенно если их корпуса сделаны из пластика или дерева»,

    – считает адмирал.

    «Новые гражданские суда, которые сейчас строятся в России (кстати, по решению того же зампреда правительства Юрия Борисова), имеют двойное назначение. В период мобилизации они превращаются во вспомогательные и военные суда», – сказал Валуев газете ВЗГЛЯД.

    Корректировка доктрины потребовалась, поскольку исчезли последние сомнения в том, что конфликт с Западом будет длительным, предполагает капитан III ранга запаса Максим Климов. Однако в России «большие сложности с оборудованием», которое можно установить на гражданские суда для их участия в боевых действиях, сетует капитан. Кстати, в советское время, по его словам, этим вопросам уделяли гораздо больше внимания.

    В военное время гражданский флот должен превращаться в «плавучий тыл», напоминает Климов. Некоторые военные задачи в Сирии уже сейчас «решаются гражданскими судами», потому что после начала украинской операции Турция закрыла Босфор для нашего ВМФ, и в итоге российские боевые корабли оказались заперты в Черном море.

    Что касается гражданского флота, добавил Климов, то «сегодня один из самых острых вопросов – отсутствие контейнерного флота. Нашим корабелам надо срочно решить эту задачу, которая технически вполне выполнима». При этом, пояснил капитан, в Мировом океане сегодня ходит множество кораблей с российскими экипажами, которые, однако, юридически нашей стране не принадлежат – они ходят под флагами других стран, поэтому не попадут под мобилизацию.

    В любом случае, уверены эксперты, привлечение гражданских кораблей к выполнению военных задач повысит боевой потенциал России. «Для решения разных задач Минобороны в ходе мобилизации задействует разные модели судов, – рассказывает доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. – В первую очередь будут мобилизованы контейнеровозы, которые с помощью специальных переделочных комплектов могут стать плавучей площадкой для взлета и посадки боевых вертолетов. Именно так сделали англичане во время Фолклендской войны с аргентинцами», – напомнил Сивков. 

    Кроме того, гражданские суда можно использовать для перевозки и высадки десанта, оборудовав их предварительно средствами ПВО. «Но в первую очередь будут мобилизованы танкеры и грузовые суда – для решения задач по перевозке грузов и средств вооруженных сил. 

    Для перевозки личного состава военные могут использовать и пассажирские суда, добавляет эксперт. «Можно мобилизовать и более мелкие суда – такие как портовые буксиры, которые будут использованы по прямому назначению, либо в качестве тральщиков – для очистки прибрежной акватории от морских мин. Траулеры тоже могут использоваться как легкие противолодочные корабли или просто для поддержания благоприятного «оперативного режима» в районах базирования нашего флота, то есть, по сути, для разведки», – добавил Сивков.

    Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник напомнил, что гражданский и торговый флот издавна рассматривается морскими державами как резерв для ВМФ. К примеру, для военных перевозок. «Во время войн и в предвоенный период многие страны проводили мобилизацию торгового флота для выполнения военных задач. Последняя наиболее крупная мобилизация такого рода проводилась, например, в Великобритании во время Фолклендской войны 1982 года», – сказал «Профилю» Крамник. Как напоминает эксперт, о том же заявлял в 70-е годы и главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков.

    По мнению Крамника, в первую очередь в России можно мобилизовать ледоколы, «поскольку на атомный ледокольный флот и вообще транспортный флот на Севере ляжет очень большая нагрузка по снабжению заполярных военных баз».

    Как известно, нынешняя Морская доктрина действует с июля 2017 года, когда ее утвердил президент Владимир Путин. В документе, рассчитанном до 2030 года, основной акцент сделан на наращивании военно-морской группировки и технологической модернизации флота – «в связи с усилением борьбы среди мировых держав» за ресурсы Мирового океана и морские транспортные пути. Главная задача доктрины – не допустить «существенного превосходства военно-морских сил других государств» над ВМФ. Кроме того, отдельно ставилась задача создания авианесущего комплекса.

    Судя по всему, эти пункты доктрины успешно выполняются. В ходе заседания в петербургском Адмиралтействе Борисов анонсировал, что ВМФ скоро примет в свой состав десятки новых кораблей. «Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», – сообщил вице-премьер. Борисов добавил, что в рамках гособоронзаказа в прошлом году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ были приняты шесть боевых кораблей, девять боевых катеров и 13 судов обеспечения.

    Согласно данным портала PоrtNews, в 2020 году флот кораблей, которые ходят под флагом России, составлял 296 единиц. При этом в составе сухогрузного флота имеется 18 контейнеровозов. В составе морского флота под иностранными флагами, который, однако, контролируется российскими судовладельцами, находилось восемь контейнеровозов.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •