Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане?

Выступая в пятницу в Петербурге на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе, вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости корректировки Морской доктрины России. По его словам, правка документа потребовалась на фоне специальной операции на Украине и ведущейся против России тотальной гибридной войны коллективного Запада. Целью корректировки станет «наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане», что жизненно необходимо для нашей страны.

По словам вице-премьера, принципиально новые положения доктрины коснутся мобилизационной готовности. «Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время», – объяснил он.

Новая редакция доктрины, обещает Борисов, в полной мере ответит на современные вызовы и угрозы. При этом она будет направлена не на конфронтацию, а на «повышение национальной безопасности» и на снижение зависимости морской деятельности России от внешнего влияния и конъюнктуры.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев отмечает, что действующая Морская доктрина тоже позволяет мобилизовывать гражданские суда на помощь ВМФ в условиях военного времени. «Этот документ предполагает тесное взаимодействие военного флота с гражданскими судами, в том числе рыболовецкими», – напомнил Валуев.

Изменения доктрины будут направлены на усиление этого взаимодействия, не исключил адмирал, начиная с тактической разведки, которую также могут осуществлять гражданские суда, в том числе рыболовецкие. «Корректировка Морской доктрины направлена на то, чтобы поставить более четкие задачи перед гражданскими ведомствами», – предположил Валуев.

«В первую очередь будет востребован атомный ледокольный флот, которому нет равных в мире, что стало особенно важно с началом освоения Северного морского пути.

Что касается малых гражданских кораблей, то они могут использоваться в качестве минных тральщиков, особенно если их корпуса сделаны из пластика или дерева»,

– считает адмирал.

«Новые гражданские суда, которые сейчас строятся в России (кстати, по решению того же зампреда правительства Юрия Борисова), имеют двойное назначение. В период мобилизации они превращаются во вспомогательные и военные суда», – сказал Валуев газете ВЗГЛЯД.

Корректировка доктрины потребовалась, поскольку исчезли последние сомнения в том, что конфликт с Западом будет длительным, предполагает капитан III ранга запаса Максим Климов. Однако в России «большие сложности с оборудованием», которое можно установить на гражданские суда для их участия в боевых действиях, сетует капитан. Кстати, в советское время, по его словам, этим вопросам уделяли гораздо больше внимания.

В военное время гражданский флот должен превращаться в «плавучий тыл», напоминает Климов. Некоторые военные задачи в Сирии уже сейчас «решаются гражданскими судами», потому что после начала украинской операции Турция закрыла Босфор для нашего ВМФ, и в итоге российские боевые корабли оказались заперты в Черном море.

Что касается гражданского флота, добавил Климов, то «сегодня один из самых острых вопросов – отсутствие контейнерного флота. Нашим корабелам надо срочно решить эту задачу, которая технически вполне выполнима». При этом, пояснил капитан, в Мировом океане сегодня ходит множество кораблей с российскими экипажами, которые, однако, юридически нашей стране не принадлежат – они ходят под флагами других стран, поэтому не попадут под мобилизацию.

В любом случае, уверены эксперты, привлечение гражданских кораблей к выполнению военных задач повысит боевой потенциал России. «Для решения разных задач Минобороны в ходе мобилизации задействует разные модели судов, – рассказывает доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. – В первую очередь будут мобилизованы контейнеровозы, которые с помощью специальных переделочных комплектов могут стать плавучей площадкой для взлета и посадки боевых вертолетов. Именно так сделали англичане во время Фолклендской войны с аргентинцами», – напомнил Сивков.

Кроме того, гражданские суда можно использовать для перевозки и высадки десанта, оборудовав их предварительно средствами ПВО. «Но в первую очередь будут мобилизованы танкеры и грузовые суда – для решения задач по перевозке грузов и средств вооруженных сил.

Для перевозки личного состава военные могут использовать и пассажирские суда, добавляет эксперт. «Можно мобилизовать и более мелкие суда – такие как портовые буксиры, которые будут использованы по прямому назначению, либо в качестве тральщиков – для очистки прибрежной акватории от морских мин. Траулеры тоже могут использоваться как легкие противолодочные корабли или просто для поддержания благоприятного «оперативного режима» в районах базирования нашего флота, то есть, по сути, для разведки», – добавил Сивков.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник напомнил, что гражданский и торговый флот издавна рассматривается морскими державами как резерв для ВМФ. К примеру, для военных перевозок. «Во время войн и в предвоенный период многие страны проводили мобилизацию торгового флота для выполнения военных задач. Последняя наиболее крупная мобилизация такого рода проводилась, например, в Великобритании во время Фолклендской войны 1982 года», – сказал «Профилю» Крамник. Как напоминает эксперт, о том же заявлял в 70-е годы и главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков.

По мнению Крамника, в первую очередь в России можно мобилизовать ледоколы, «поскольку на атомный ледокольный флот и вообще транспортный флот на Севере ляжет очень большая нагрузка по снабжению заполярных военных баз».

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Как известно, нынешняя Морская доктрина действует с июля 2017 года, когда ее утвердил президент Владимир Путин. В документе, рассчитанном до 2030 года, основной акцент сделан на наращивании военно-морской группировки и технологической модернизации флота – «в связи с усилением борьбы среди мировых держав» за ресурсы Мирового океана и морские транспортные пути. Главная задача доктрины – не допустить «существенного превосходства военно-морских сил других государств» над ВМФ. Кроме того, отдельно ставилась задача создания авианесущего комплекса.

Судя по всему, эти пункты доктрины успешно выполняются. В ходе заседания в петербургском Адмиралтействе Борисов анонсировал, что ВМФ скоро примет в свой состав десятки новых кораблей. «Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», – сообщил вице-премьер. Борисов добавил, что в рамках гособоронзаказа в прошлом году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ были приняты шесть боевых кораблей, девять боевых катеров и 13 судов обеспечения.

Согласно данным портала PоrtNews, в 2020 году флот кораблей, которые ходят под флагом России, составлял 296 единиц. При этом в составе сухогрузного флота имеется 18 контейнеровозов. В составе морского флота под иностранными флагами, который, однако, контролируется российскими судовладельцами, находилось восемь контейнеровозов.