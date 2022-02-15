Взгляд
15 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
Перейти в раздел…

Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-Японской войне, как погиб - и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
Перейти в раздел…

«Страна топит кизяком». Как Молдавия становится жертвой «энергомора»

На акции протеста в Кишиневе выходят наиболее уязвимые – старики Екатерина Грек/gagauznews.md
Молдавия стремительно погружается в энергетический кризис – и выражается он вовсе не только в многомиллионных долгах Кишинева перед Газпромом. Как в столице страны проходят «кизяковые протесты», растут цены на топливо и на хлеб, а жители покидают обнищавшее государство – на месте событий наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад хочет склонить Москву к предательству русских

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию. Либо бросаемся на защиту – и заранее раскрученный маховик санкций сломает нас всё равно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Что общего у ковида и вторжения на Украину

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Кризис не стремится к разрешению, как это происходило с историческими кризисами, а идет к рутинизации. Превращается в новую норму. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Иран начал побеждать США

Фархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов, Эксперт дискуссионного клуба Валдай, политолог
Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой. Подробности...
Перейти в раздел…

США предали Украину

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Перейти в раздел…

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
    Путин концептуально одобрил проекты ответа России по гарантиям безопасности Байден ответил на вопрос об Украине поздравлением с Днем святого Валентина Российские фигуристы Синицина и Кацалапов получили олимпийские медали Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене»
    Лавров оценил шансы договориться с Западом о безопасности Кадыров призвал украинцев к «вечному миру с братской Россией» РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в достаточный для проверки срок Скончалась журналистка Лариса Кислинская
    Шойгу доложил Путину о выдворении американской подлодки возле Курил Италия рекомендовала своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей

    День единения


    Зеленский обратился к нации с призывом надеть желто-синие ленточки

    «было сложно очень»


    Валиева призналась в эмоциональной усталости из-за допинг-скандала на Олимпиаде

    «понимаем риски»


    На Украине заявили об отсутствии предпосылок для «вторжения» России

    Видео

    в районе Курильской гряды


    Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

    массовая отмена рейсов


    Байден лишил Украину неба

    пропавшие сокровища


    Почему Румыния требует от России горы золота

    Василий Юнкер


    Как забытый русский путешественник смог проникнуть в самое сердце Африки

    кулинарный фронт


    Как русские придумали «украинский борщ»

    «неминуемое вторжение»


    Игорь Лесев: Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

    умение выживать


    Фархад Ибрагимов: Иран начал побеждать США

    защита предпринимателей


    Андрей Колесник: Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?

    Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

    Броненосец «Полтава» вскоре после постройки
    		   15 февраля 2022, 08:16
    Фото: Public domain
    Текст: Владимир Веретенников

    Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-Японской войне, как погиб - и каким образом тем не менее возвращен в строй?

    В последнее десятилетие XIX века Россия вступала с обширными планами военно-морского строительства. В предыдущие годы в стране было построено немало боевых кораблей – но это был, в значительной степени, «флот образцов»: броненосцы и крейсера выходили разнотипными, малопригодными для действий в составе одной эскадры. Флоту срочно требовалась унификация – в частности, единый тип линейного корабля, который можно было бы плавно развивать в дальнейшем.

    Для усиления эскадры Тихого океана

    Тип «Полтава» вобрал в себя наработки, достигнутые в ходе создания броненосцев «Император Николай I» и «Сисой Великий». 11 500-тонные «Полтава», «Петропавловск» и «Севастополь» были мощно забронированы (толщина главного пояса по ватерлинии достигала 368 мм) и несли по четыре 305-мм орудия, по двенадцать 152-мм пушек, а также по несколько десятков пушек мелких калибров.

    Хотя строить «Полтаву» начали 15 февраля 1892 года, официальная закладка корабля была произведена лишь несколько месяцев спустя – 7 мая. Сама постройка производилась с обычной для того времени медлительностью. Спуск на воду состоялся 25 октября 1894 года, ходовые испытания – лишь 3 сентября 1898 года, а официально корабль ввели в состав флота в июне 1900-го.

    Управься строители со своей задачей года за два – и «Полтава» на момент вступления в строй считалась бы одним из сильнейших в мире броненосцев. Но в 1900-м этот корабль смотрелся уже достаточно скромно – особенно по сравнению с новейшими японскими «коллегами», с которыми «Полтаве» предстояло вскоре встретиться в бою.

    Осенью 1900 года «Полтава» ушла в Порт-Артур, где пополнила собою состав российской Тихоокеанской эскадры. На момент начала русско-японской войны в 1904 году кораблем командовал капитан 1-го ранга Иван Петрович Успенский. «Полтава» не пострадала при нападении на эскадру в Порт-Артуре японских миноносцев (в ночь с 26-го на 27 января), а наутро приняла участие в первом сражении с японским флотом. В дальнейшем броненосец продолжал активно участвовать в боевых действиях.

    Так, в ночь на 14 марта паровой катер с «Полтавы» метательной миной потопил один из японских брандеров, намеревавшихся «закупорить» вход в гавань Порт-Артура. А 31 марта моряки «Полтавы» с ужасом наблюдали гибель на японских минах «Петропавловска», унесшего с собой на дно морское 670 человек экипажа и командующего русской эскадрой адмирала Степана Макарова с его штабом… В дальнейшем «Полтава» «пожертвовала» четыре своих 152-мм орудия на укрепление сухопутной обороны Порт-Артура. Броненосец привлекался и для огневой поддержки русских войск, оборонявших город-порт, обстреливал батареи и корабли противника.

    Критический момент

    Вершиной боевой карьеры «Полтавы» стало ее участие 28 июля в бою в Желтом море, ставшем следствием попытки русской эскадры вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. То, что происходило на борту броненосца в тот день, нам известно из дневника старшего офицера «Полтавы» капитана 2-го ранга Сергея Ивановича Лутонина.

    Первое попадание броненосец получил вскоре после начала боя. «С расстояния почти 80 кабельтовов одна из 12-дюймовых бомб попала в корму "Полтавы", на 41/2 фута ниже ватерлинии, пробила борт, не разорвалась и где-то застряла в сухарном отделении, которое наполнилось водою. Получившийся крен мы выровняли заполнением небольшого левого носового отсека, и я доложил командиру, что дела идут хорошо, убитых и раненых нет, повреждений в корпусе – одно», – бодро записал в своем дневнике Лутонин.

    Оба противоборствующих флота совершали сложные маневры – и в одном из эпизодов боя русская эскадра вырвалась вперед. Залетевший сверху осколок попал в подшипник одной из паровых машин «Полтавы» – и замыкавший русскую колонну броненосец начал отставать от своей линии, оставшись один на один с догонявшими японцами.

    «Все хорошо понимали, что, сдай окончательно машина, мы погибли, нас расстреляют – слишком уж неравны силы. Если даже машина и поправится, то не скоро догоним далеко ушедшую вперед нашу эскадру. По крайней мере, полчаса нам придется драться одним с 7-ю японскими броненосными судами. Тяжелое было то время, но каждый из нас знал, что драться будем до конца и наш шелковый, избитый весь, флаг спущен не будет. Настроение команды было прекрасное, ни торопливости, ни энтузиазма. Было полное спокойствие, уверенность в своих силах и решимость драться насмерть», – свидетельствует Лутонин.

    В какой-то момент «Полтава» оказалась рядом с японским флагманом «Миказой», на котором находился адмирал Хэйхатиро Того. «Этот страшный противник поместился на нашем траверзе – вот-вот Того откроет огонь и засыплет "Полтаву" снарядами. Но что это я слышу – два резких выстрела из нашей 6-дюймовой башни № 1, слежу за "Миказою" – два белых дымка показались в его казематах: оба наши снаряда попали – расстояние было 32 кабельтова, время 4 часа 15 минут дня.

    Командир башни мичман Пчельников уловил момент, он сообразил, что надо ошеломить врага, надо начинать бой, и он начал его – два снаряда спасли "Полтаву" от разгрома. В ответ на наш вызов со всего левого борта 7-ми броненосцев раздался залп по "Полтаве", но он вреда не сделал, так как был сорван преждевременно…»

    Корабли японской эскадры обгоняли «Полтаву», осыпая ее градом снарядов. «Вскоре с мостика принесли смертельно раненого мичмана Де-Ливрона, он, несмотря на адский огонь, продолжал давать расстояние, пока разорвавшийся вблизи снаряд не раздробил ему обе руки. Этот же снаряд оторвал руку дальномерщику и повредил дальномер. Один за другим два 12-дм неприятельских снаряда ударились в носовую нашу 12-дм башню. Удар был настолько силен, что прислуга свалилась с ног, а град мельчайших осколков ворвался через амбразуру внутрь башни и переранил всю прислугу во главе с командиром башни мичманом Зиловым», – сообщает старший офицер.

    Наибольшие неприятности принес снаряд, проделавший огромную пробоину в районе офицерской кают-компании – туда начала заливаться вода, броненосец осел кормой. Лутонин возглавил работу по заделке пробоины, после чего воду вычерпали насосами. Все это время броненосец поддерживал огонь высокой интенсивности, добиваясь попаданий в корабли неприятеля.

    «Полтава» сумела вернуться в строй эскадры. Увы, итог битвы решил вражеский снаряд, угодивший в рубку русского флагмана «Цесаревича» и убивший адмирала Вильгельма Витгефта. Оказавшись без командующего, эскадра пришла в замешательство. Несколько кораблей сумели уйти в нейтральные порты, но большинство вернулись в обреченный уже Порт-Артур.

    Дальнейшее стало трагедией русского флота. Новой попытки прорыва сделано так и не было, а моряков начали переводить на берег – для участия в обороне крепости. Но как только японцы, осаждавшие Порт-Артур с суши, захватили возвышающуюся над городом гору Высокую, они расставили на ней артиллерию и перетопили стоявшие в гавани корабли. Эта участь постигла и «Полтаву».

    Восставший из мертвых

    Единственным из русских броненосцев избег затопления в гавани собрат «Полтавы» – «Севастополь». Его командир Николай Эссен вывел броненосец на внешний рейд, готовясь прорываться в океан. Но «Севастополь», получив торпеду с японского миноносца, был затоплен экипажем – но, по крайней мере, на глубокой воде. А вот выгоревшие и затонувшие в гавани «Полтава», «Ретвизан», «Победа», «Пересвет», крейсеры «Баян» и «Паллада» после сдачи Порт-Артура достались японцам.

    Русские офицеры были уверены, что толку японцам от таких трофеев будет мало – и они годятся только на металлолом. Но все корабли были подняты и после ремонта пополнили состав японского флота. Оказавшись под флагом с восходящим солнцем, «Полтава» получила новое имя «Танго» (так называется один из районов древней японской столицы Киото).

    Сергей Лутонин тяжело переживал случившееся. Он писал: «Лично я неоднократно говорил при офицерах командиру, что нужно нам выйти, что пропадем в этой проклятой ловушке, что наше дело умереть на палубе, а не на батареях и на фортах. Но все разбивалось об упрямство: "Мы здесь должны защищать Артур"... Честь и слава Эссену, он один лишь сделал то, что должны были сделать все – вышел на рейд, и теперь "Севастополь" навеки покоится на дне, его японцы не поднимут. После того как Высокая перешла в руки японцев, минуты нельзя было терять, нужно было выходить из ловушки, не ждать, пока японцы утопят на мелководье. Но этого мы не сделали, мы остались, и вот теперь японцы обогатились целой эскадрой».

    Его публичные высказывания на сей счет привели к тому, что начальство отправило резкого на язык офицера в отставку.

    Но судьба смилостивилась над старым броненосцем. После начала Первой мировой войны русский флот отчаянно нуждался в кораблях – и у японцев удалось выкупить в 1916 году «Полтаву», «Пересвет» и крейсер «Варяг». Поскольку к тому времени уже был построен новейший линкор-дредноут с тем же именем, бывшую «Полтаву» переименовали в «Чесму». Корабль направили на капитальный ремонт в английский порт Биркенхэд. Оттуда броненосец отправился в Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный) – «Чесму» включили в состав создаваемой Флотилии Северного Ледовитого океана.

    Любопытно, что как раз там нес свою службу и возвращенный из отставки Лутонин – наверняка Сергей Иванович не упустил случая подняться на борт своего старого корабля…. В октябре 1917 года экипаж «Чесмы» перешел на сторону советской власти, а в марте 1918-го корабль захватили интервенты-англичане, два года использовавшие его в качестве плавучей тюрьмы. При эвакуации из Архангельска в марте 1920 года «Чесма» была ими брошена, после чего ее зачислили в состав Беломорской военной флотилии.

    Увы, на тот момент двадцатилетний броненосец полностью выработал свой ресурс – корабли стареют куда быстрее людей. 16 июня 1921 года «Чесму» сдали на хранение в порт Архангельска, а 3 июня 1924-го - в Отдел фондового имущества для разделки на металл…


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •