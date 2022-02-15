Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-Японской войне, как погиб - и каким образом тем не менее возвращен в строй?

В последнее десятилетие XIX века Россия вступала с обширными планами военно-морского строительства. В предыдущие годы в стране было построено немало боевых кораблей – но это был, в значительной степени, «флот образцов»: броненосцы и крейсера выходили разнотипными, малопригодными для действий в составе одной эскадры. Флоту срочно требовалась унификация – в частности, единый тип линейного корабля, который можно было бы плавно развивать в дальнейшем.

Для усиления эскадры Тихого океана

Тип «Полтава» вобрал в себя наработки, достигнутые в ходе создания броненосцев «Император Николай I» и «Сисой Великий». 11 500-тонные «Полтава», «Петропавловск» и «Севастополь» были мощно забронированы (толщина главного пояса по ватерлинии достигала 368 мм) и несли по четыре 305-мм орудия, по двенадцать 152-мм пушек, а также по несколько десятков пушек мелких калибров.

Хотя строить «Полтаву» начали 15 февраля 1892 года, официальная закладка корабля была произведена лишь несколько месяцев спустя – 7 мая. Сама постройка производилась с обычной для того времени медлительностью. Спуск на воду состоялся 25 октября 1894 года, ходовые испытания – лишь 3 сентября 1898 года, а официально корабль ввели в состав флота в июне 1900-го.

Управься строители со своей задачей года за два – и «Полтава» на момент вступления в строй считалась бы одним из сильнейших в мире броненосцев. Но в 1900-м этот корабль смотрелся уже достаточно скромно – особенно по сравнению с новейшими японскими «коллегами», с которыми «Полтаве» предстояло вскоре встретиться в бою.

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Осенью 1900 года «Полтава» ушла в Порт-Артур, где пополнила собою состав российской Тихоокеанской эскадры. На момент начала русско-японской войны в 1904 году кораблем командовал капитан 1-го ранга Иван Петрович Успенский. «Полтава» не пострадала при нападении на эскадру в Порт-Артуре японских миноносцев (в ночь с 26-го на 27 января), а наутро приняла участие в первом сражении с японским флотом. В дальнейшем броненосец продолжал активно участвовать в боевых действиях.

Так, в ночь на 14 марта паровой катер с «Полтавы» метательной миной потопил один из японских брандеров, намеревавшихся «закупорить» вход в гавань Порт-Артура. А 31 марта моряки «Полтавы» с ужасом наблюдали гибель на японских минах «Петропавловска», унесшего с собой на дно морское 670 человек экипажа и командующего русской эскадрой адмирала Степана Макарова с его штабом… В дальнейшем «Полтава» «пожертвовала» четыре своих 152-мм орудия на укрепление сухопутной обороны Порт-Артура. Броненосец привлекался и для огневой поддержки русских войск, оборонявших город-порт, обстреливал батареи и корабли противника.

Критический момент

Вершиной боевой карьеры «Полтавы» стало ее участие 28 июля в бою в Желтом море, ставшем следствием попытки русской эскадры вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. То, что происходило на борту броненосца в тот день, нам известно из дневника старшего офицера «Полтавы» капитана 2-го ранга Сергея Ивановича Лутонина.

Первое попадание броненосец получил вскоре после начала боя. «С расстояния почти 80 кабельтовов одна из 12-дюймовых бомб попала в корму "Полтавы", на 41/2 фута ниже ватерлинии, пробила борт, не разорвалась и где-то застряла в сухарном отделении, которое наполнилось водою. Получившийся крен мы выровняли заполнением небольшого левого носового отсека, и я доложил командиру, что дела идут хорошо, убитых и раненых нет, повреждений в корпусе – одно», – бодро записал в своем дневнике Лутонин.

Оба противоборствующих флота совершали сложные маневры – и в одном из эпизодов боя русская эскадра вырвалась вперед. Залетевший сверху осколок попал в подшипник одной из паровых машин «Полтавы» – и замыкавший русскую колонну броненосец начал отставать от своей линии, оставшись один на один с догонявшими японцами.

«Все хорошо понимали, что, сдай окончательно машина, мы погибли, нас расстреляют – слишком уж неравны силы. Если даже машина и поправится, то не скоро догоним далеко ушедшую вперед нашу эскадру. По крайней мере, полчаса нам придется драться одним с 7-ю японскими броненосными судами. Тяжелое было то время, но каждый из нас знал, что драться будем до конца и наш шелковый, избитый весь, флаг спущен не будет. Настроение команды было прекрасное, ни торопливости, ни энтузиазма. Было полное спокойствие, уверенность в своих силах и решимость драться насмерть», – свидетельствует Лутонин.

В какой-то момент «Полтава» оказалась рядом с японским флагманом «Миказой», на котором находился адмирал Хэйхатиро Того. «Этот страшный противник поместился на нашем траверзе – вот-вот Того откроет огонь и засыплет "Полтаву" снарядами. Но что это я слышу – два резких выстрела из нашей 6-дюймовой башни № 1, слежу за "Миказою" – два белых дымка показались в его казематах: оба наши снаряда попали – расстояние было 32 кабельтова, время 4 часа 15 минут дня.

Командир башни мичман Пчельников уловил момент, он сообразил, что надо ошеломить врага, надо начинать бой, и он начал его – два снаряда спасли "Полтаву" от разгрома. В ответ на наш вызов со всего левого борта 7-ми броненосцев раздался залп по "Полтаве", но он вреда не сделал, так как был сорван преждевременно…»

Корабли японской эскадры обгоняли «Полтаву», осыпая ее градом снарядов. «Вскоре с мостика принесли смертельно раненого мичмана Де-Ливрона, он, несмотря на адский огонь, продолжал давать расстояние, пока разорвавшийся вблизи снаряд не раздробил ему обе руки. Этот же снаряд оторвал руку дальномерщику и повредил дальномер. Один за другим два 12-дм неприятельских снаряда ударились в носовую нашу 12-дм башню. Удар был настолько силен, что прислуга свалилась с ног, а град мельчайших осколков ворвался через амбразуру внутрь башни и переранил всю прислугу во главе с командиром башни мичманом Зиловым», – сообщает старший офицер.

Наибольшие неприятности принес снаряд, проделавший огромную пробоину в районе офицерской кают-компании – туда начала заливаться вода, броненосец осел кормой. Лутонин возглавил работу по заделке пробоины, после чего воду вычерпали насосами. Все это время броненосец поддерживал огонь высокой интенсивности, добиваясь попаданий в корабли неприятеля.

«Полтава» сумела вернуться в строй эскадры. Увы, итог битвы решил вражеский снаряд, угодивший в рубку русского флагмана «Цесаревича» и убивший адмирала Вильгельма Витгефта. Оказавшись без командующего, эскадра пришла в замешательство. Несколько кораблей сумели уйти в нейтральные порты, но большинство вернулись в обреченный уже Порт-Артур.

Дальнейшее стало трагедией русского флота. Новой попытки прорыва сделано так и не было, а моряков начали переводить на берег – для участия в обороне крепости. Но как только японцы, осаждавшие Порт-Артур с суши, захватили возвышающуюся над городом гору Высокую, они расставили на ней артиллерию и перетопили стоявшие в гавани корабли. Эта участь постигла и «Полтаву».

Восставший из мертвых

Единственным из русских броненосцев избег затопления в гавани собрат «Полтавы» – «Севастополь». Его командир Николай Эссен вывел броненосец на внешний рейд, готовясь прорываться в океан. Но «Севастополь», получив торпеду с японского миноносца, был затоплен экипажем – но, по крайней мере, на глубокой воде. А вот выгоревшие и затонувшие в гавани «Полтава», «Ретвизан», «Победа», «Пересвет», крейсеры «Баян» и «Паллада» после сдачи Порт-Артура достались японцам.

Русские офицеры были уверены, что толку японцам от таких трофеев будет мало – и они годятся только на металлолом. Но все корабли были подняты и после ремонта пополнили состав японского флота. Оказавшись под флагом с восходящим солнцем, «Полтава» получила новое имя «Танго» (так называется один из районов древней японской столицы Киото).

Сергей Лутонин тяжело переживал случившееся. Он писал: «Лично я неоднократно говорил при офицерах командиру, что нужно нам выйти, что пропадем в этой проклятой ловушке, что наше дело умереть на палубе, а не на батареях и на фортах. Но все разбивалось об упрямство: "Мы здесь должны защищать Артур"... Честь и слава Эссену, он один лишь сделал то, что должны были сделать все – вышел на рейд, и теперь "Севастополь" навеки покоится на дне, его японцы не поднимут. После того как Высокая перешла в руки японцев, минуты нельзя было терять, нужно было выходить из ловушки, не ждать, пока японцы утопят на мелководье. Но этого мы не сделали, мы остались, и вот теперь японцы обогатились целой эскадрой».

Его публичные высказывания на сей счет привели к тому, что начальство отправило резкого на язык офицера в отставку.

Но судьба смилостивилась над старым броненосцем. После начала Первой мировой войны русский флот отчаянно нуждался в кораблях – и у японцев удалось выкупить в 1916 году «Полтаву», «Пересвет» и крейсер «Варяг». Поскольку к тому времени уже был построен новейший линкор-дредноут с тем же именем, бывшую «Полтаву» переименовали в «Чесму». Корабль направили на капитальный ремонт в английский порт Биркенхэд. Оттуда броненосец отправился в Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный) – «Чесму» включили в состав создаваемой Флотилии Северного Ледовитого океана.

Любопытно, что как раз там нес свою службу и возвращенный из отставки Лутонин – наверняка Сергей Иванович не упустил случая подняться на борт своего старого корабля…. В октябре 1917 года экипаж «Чесмы» перешел на сторону советской власти, а в марте 1918-го корабль захватили интервенты-англичане, два года использовавшие его в качестве плавучей тюрьмы. При эвакуации из Архангельска в марте 1920 года «Чесма» была ими брошена, после чего ее зачислили в состав Беломорской военной флотилии.

Увы, на тот момент двадцатилетний броненосец полностью выработал свой ресурс – корабли стареют куда быстрее людей. 16 июня 1921 года «Чесму» сдали на хранение в порт Архангельска, а 3 июня 1924-го - в Отдел фондового имущества для разделки на металл…