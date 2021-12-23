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23 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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Маленькая Эстония готовит ВМФ России большую проблему

Ракета Blue Spear – дозвуковая, но вовсе не безобидная Naval News/YouTube
Уже через несколько лет Эстония получит противокорабельные ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) Blue Spear 5G SSM. Да, эта ракета выглядит смешно по сравнению с российскими гиперзвуковыми «Цирконами». И тем не менее это оружие представляет для ВМФ России опасность. В чем она заключается и как можно было бы ее устранить? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудно выполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приёма в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придётся, но для более предметного обсуждения на западных «партнёров» лучше надавить. Подробности...

Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

    Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана»
    		   23 декабря 2021, 08:50
    Фото: Public domain
    Текст: Владимир Веретенников

    Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры».

    Их было три однотипных «античных богини» – бронепалубные крейсера I ранга «Диана», «Аврора» и «Паллада», заложенные для Российского императорского флота на стапелях заводов Галерного островка и Нового Адмиралтейства. Рождение трех «богинь» произошло в силу принятия флотским командованием концепции «океанской войны». Тогда главным потенциальным противником России считалась Британская империя с ее многочисленными заокеанскими колониями, связанными оживленными океанскими трассами. Российский флот нуждался в «истребителях торговли» – крейсерах, способных совершать далекие плавания, уничтожать конвои вражеских торговых судов и отбиваться от их охраны.

    Позже, впрочем, внимание сместилось на Германию, активно наращивавшую свой военный флот на Балтике. Так что новые крейсера должны были, в случае нужды, сойтись в бою и со своими немецкими «оппонентами».

    В Порт-Артурской ловушке

    Увы, «богини», введенные в строй в 1901-1903 годах, оказались малоудачными. При водоизмещении под семь тысяч тонн они несли всего по восемь 152-мм орудий главного калибра и развивали ход не более девятнадцати узлов. Чересчур большие по меркам того времени, слишком слабо вооруженные и тихоходные, они не считались особо ценными для флота. Тем не менее все три приняли участие в начавшейся в январе 1904-го Русско-японской войне. «Диана» и «Паллада» числились в составе дислоцированной в Порт-Артуре 1-й Тихоокеанской эскадры. «Аврора» же, ввод которой в строй затянулся на два года, была зачислена во 2-ю Тихоокеанскую эскадру и оказалась в числе тех немногих ее кораблей, что выжили в кошмаре Цусимы.

    Самой несчастливой стала «Паллада». В ночь на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года, до официального объявления войны, японские миноносцы провели торпедную атаку на корабли русского флота, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. Получив попадание, «Паллада» несколько месяцев ремонтировалась, а 28 июля (10 августа) участвовала в сражении в Желтом море, после которого большинство кораблей разгромленной русской эскадры вернулись в Порт-Артур. Когда через несколько месяцев японцы с суши взяли крепость в плотное кольцо, «Паллада» получила ряд попаданий и легла на грунт в гавани. Когда японцы взяли Порт-Артур, они подняли «Палладу», отремонтировали и ввели в состав своего флота.

    Та же самая участь могла бы постигнуть и «Диану». В том, что этого не произошло, заслуга капитана I ранга Александра фон Ливена. 11 мая 1904 года Ливена поставили командовать «Дианой». Именно с ним в качестве командира крейсер пошел с остальной эскадрой 28 июля на прорыв. К тому моменту уже было понятно, что Порт-Артур обречен. Чтобы не потерять вместе с крепостью и эскадру, командующий русскими силами на Дальнем Востоке адмирал Алексеев распорядился прорываться во Владивосток. На перехват устремилась японская эскадра адмирала Того.

    На первых порах сражение шло для русских успешно – корабли держали строй и вели артиллерийскую дуэль с неприятелем. Исход битвы, а может быть и всей войны предопределила роковая случайность: в мостик и боевую рубку флагманского броненосца «Цесаревич» последовательно попали два японских снаряда, убивших командира эскадры контр-адмирала Вильгельма Карловича Витгефта, офицеров его штаба и разрушивших рулевое управление. Флагман скатился в бессмысленную циркуляцию, строй русских кораблей оказался нарушен, возникла паника.

    Большинство кораблей в этой ситуации предпочли вернуться в Порт-Артур, но несколько русских судов, в том числе и «Диана», решили выполнить первоначальный приказ и продолжить прорыв.

    Из мышеловки

    Старшим офицером «Дианы» в ту пору был капитан II ранга Владимир Иванович Семенов – прозаик, опубликовавший в 1909 году знаменитую трилогию о Русско-японской войне «Расплата». В его книге содержится яркое описание того, как после катастрофы на «Цесаревиче» командующий крейсерским отрядом контр-адмирал Николай Рейценштейн скомандовал своим кораблям продолжать прорыв – но тихоходная «Диана» никак не могла угнаться за быстроходным флагманским «Аскольдом».

    Корабельные офицеры принялись рядить: что делать дальше? В книге Семенова этот драматический момент описывается следующим образом: «Полноте! Полноте! – заговорили все вдруг, перебивая один другого. – Если повреждения незначительны – нечего возвращаться, а если значительны, то где ж их исправить в Артуре, да еще при бомбардировках с суши, когда что ни день, то новые повреждения? – Запасы? – Да нам их не только не дадут, а еще и наши остатки отберут для крепости! – Нас-то уж ни в каком случае чинить не станут! – Просто перепишут всех в морскую пехоту! – Пушки снимут на батареи, а сам крейсер... – Крейсер – в виде бесплатной премии японцам при сдаче крепости! – Еще поплавает под японским флагом! – With compliments! – Ха-ха-ха!..»

    В этот момент окончательное слово оставалось за Ливеном. «Смеялись нервно, говорили громко и резко, с явным намерением, чтобы слышал командир... Он вышел из боевой рубки на крыло мостика. Вид, как всегда, невозмутимый, почти беспечный. Все стихло. Кругом воцарилось напряженное безмолвие. "Покойный адмирал, – заговорил он, словно читая по книге, – показал сигналом, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПРИКАЗАЛ идти во Владивосток, а наш флагман ушел на юг с сигналом "следовать за мной". Как только стемнеет, мы отделимся от эскадры и пойдем во Владивосток, если можем это сделать..." Никто не посмел громко высказать своего одобрения, но оно чувствовалось...», – передает Семенов.

    Опустившаяся безлунная ночь поспособствовала дерзкому плану. На пути то и дело попадались силуэты неприятельских миноносцев. «Диана» круто меняла курс, стараясь не сближаться на дистанцию, достаточную для опознания.

    От врага удалось оторваться, но давали о себе знать полученные повреждения, плюс на крейсере не оказалось запаса угля, достаточного для перехода во Владивосток. Пришлось идти в принадлежавший французам порт Сайгон – и тут из Парижа, поддавшегося давлению Токио, пришло требование разоружить и интернировать «Диану» до конца войны. Из Петербурга, где побоялись испортить отношения с союзной Францией, поступил приказ – подчиниться хозяевам порта.

    Итак, война для «Дианы» закончилась, но Ливен, во всяком случае, спас крейсер для России. Во время этой стоянки экипаж занимался поддержанием корабля в хорошем состоянии. «Служба после разоружения продолжается, как и в кампании. Судно и всё имущество также содержится, как в кампании: иначе в здешнем климате и невозможно. Сырость такая, что артиллерия, машины, все приборы, помещения нуждаются в ежедневном уходе, даже в особо тщательном…», – рапортовал Александр Александрович. Он же возглавил всю русскую резидентуру на Дальнем Востоке и в Индокитае, проявив себя незаурядным разведчиком.

    Горя желанием помочь осажденному Порт-Артуру, князь организовал перевозку туда части боезапаса «Дианы», но союзные японцам англичане перехватили этот груз в Гонконге и арестовали его до конца войны. Также князь занимался и фрахтом транспортных судов с углем для нужд подходившей 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Зиновия Рожественского (на ее борту, кстати, плыл в новый бой Семенов, оставивший «Диану»).

    И Ливен же после окончания войны повел крейсер на родину – правда, в пути он заболел, и его временно заменил другой офицер. 8 января 1906 года «Диана» бросила якорь в Либаве (Лиепая). Пути Ливена и «Дианы» разошлись 23 января 1906 года, когда он сдал крейсер новому командиру.

    А могло бы сложиться совсем иначе…

    Крейсер отремонтировали – и он служил учебным судном для подготовки гардемаринов. В конце лета 1909 года «Диана» стала флагманским кораблем отряда, в который еще вошли крейсеры «Аврора» и «Богатырь». В 1910–1911 годах «Диана» вновь проходила ремонт на Балтийском заводе, а начало Первой мировой войны застало корабль без его главного калибра – флотское начальство решило перевооружить крейсер орудиями более современного образца.

    Однако новейших 130-мм пушек для «Дианы» не нашлось – и сначала в качестве временной замены на корабль поставили восемь 120-мм орудий, которые позже заменили десятью «шестидюймовками», снятыми с учебного корабля «Император Александр II». Долгожданные десять 130-мм пушек крейсер получил с Обуховского завода лишь весной 1915-го. «Богиню» зачислили во 2-ю бригаду крейсеров (вместе с «Россией», «Громобоем», «Богатырем», «Олегом» и «Авророй»), а боевые задания последовать не замедлили. В августе 1914 года «Диана» прикрывала работы по снятию с севшего на мель немецкого крейсера «Магдебург» германского сверхсекретного шифровального оборудования. Весь 1915 год крейсер провел в морском дозоре, занимаясь охраной тральщиков.

    17 июня 1916 года «Диана» вместе с крейсером «Громобой» и пятью эсминцами вступила в бой с германским миноносным дивизионом, состоявшим из восьми кораблей. В одном из эпизодов этого боя немцы произвели массированный торпедный залп, причем одна из стальных «рыбин» едва не угодила в корму «Дианы» – но Бог миловал… А чуть позже в тот же день «Диана» специальными ныряющими снарядами отразила атаку германской субмарины. Позже крейсер перешел в Рижский залив, где подвергался атакам немецкой авиации.

    Наступил 1917 год – период революций. Революционное брожение не обошло и экипаж вернувшейся на стоянку в Гельсингфорс «Дианы» – матросы прикончили старшего офицера, капитана II ранга Бориса Рыбкина, не пользовавшегося уважением команды, и тяжело ранили старшего штурмана лейтенанта Павла Любимова.

    А конец того года для «Дианы» ознаменовался участием в тяжелейшем Ледовом походе из Гельсингфорса в Кронштадт. Там со старого крейсера сняли артиллерию, которая разошлась по фронтам Гражданской войны. Разошелся и экипаж – на корабле осталась лишь небольшая добровольческая команда, поддерживавшая на «Диане» элементарный порядок.

    А когда спустя несколько лет молодая советская власть приступила к восстановлению флота, ей понадобился учебный корабль, на котором могли бы проходить подготовку новобранцы. На эту роль выбрали не «Диану», а ее сестру «Аврору» – по той причине, что та перед самой революцией успела пройти капитальный ремонт и находилась в куда лучшем техническом состоянии. А сложись все иначе, мы могли бы сейчас видеть на вечной стоянке у Петроградской набережной не «Аврору», а «Диану». В реальности же, увы, ее в 1922 году отправили на металлолом…

    Хотя лет двадцать назад ходила конспирологическая теория – дескать, под видом легендарного революционного крейсера «Аврора» легковерной публике демонстрируют именно «Диану», а подмену тайком совершили еще в начале 1920-х. Однако в итоге авторитетные историки флота вынесли свой вердикт – сенсация дутая, «Дианы» давным-давно не существует…


     
     
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