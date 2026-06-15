Кеннеди-центр создал фонд Трампа после запрета переименования здания

Tекст: Мария Иванова

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в столице США учредил новый фонд имени президента Дональда Трампа после судебного спора о переименовании учреждения, сообщает канал CBS со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Суд в Вашингтоне запретил американскому лидеру без одобрения Конгресса переименовывать центр в свою честь и распорядился снять фамилию Трампа с фасада, где она появилась в декабре 2025 года.

«Фонд был учрежден на заседании управляющего совета центра исполнительских искусств в четверг: его члены единогласно проголосовали за то, чтобы всеми законными способами отметить вклад президента в деятельность центра», – говорится в публикации.

Вице-президент Кеннеди-центра по связям с общественностью Рома Давари заявила телеканалу, что организация выполнит предписание суда. При этом, как уточнил другой представитель учреждения, Трамп сохранит пост председателя совета.

Источник, знакомый с планами центра, предположил, что собранные фондом средства, вероятно, направят на ремонт здания. Ранее управляющий совет поддержал планы администрации закрыть центр на два года для реконструкции стоимостью 257 млн долларов, однако позднее суд запретил начинать ремонт, старт которого намечался на июль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью рабочие убрали фамилию главы Белого дома с фасада Кеннеди-центра после постановления суда Вашингтона.

Ранее Трамп намеревался закрыть Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди примерно на два года для масштабной реконструкции.

В декабре 2025 года ведущий Чак Редд в знак протеста против переименования площадки отменил ежегодный рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре.