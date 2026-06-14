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    14 июня 2026, 20:25 • Политика

    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР

    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российская армия продолжает освобождение Донбасса – на этот раз в Константиновке. ВС РФ применили тактику «нарезания пирога», которая, по мнению экспертов, позволит вытеснить противника из урбанизированной застройки на освобожденных территориях ДНР. В чем суть этого метода и насколько он эффективен?

    Российские военные заняли за сутки 117 зданий в населенном пункте Константиновка (ДНР). Потери противника составили 90 человек. Как сообщает Минобороны, продвижение осуществляется силами «Южной» группировки войск. В настоящий момент продолжается уничтожение блокированных в юго-западной части города формирований ВСУ.

    С российской стороны в боях участвуют штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса. Их силами ликвидированы три бронеавтомобиля противника и 20 пикапов. Слаженные действия ВС РФ вынудили украинское руководство начать частичную эвакуацию из соседних агломераций. Так, из Краматорска и Дружковки на запад страны будут переброшены «основные предприятия, организации и их персонал».

    Подробнее о событиях в Константиновке и их предыстории рассказал генерал-майор Антон Грунис, командир 4-й мотострелковой бригады.

    «В ноябре подразделения и части бригады освободили Иванполье и столкнулись с определёнными трудностями, – вспоминает он. – По сути, бригада, наступавшая до этого на широком фронте, уперлась в междуречье. Слева – река, справа – водоёмы. Фронт наступления сократился, и осуществлять маневры стало сложно».

    «Форсировать реку Кривой Торец в ноябре оказалось, мягко говоря, неудобно», – продолжает Грунис, отмечая, что сложившуюся ситуацию обсудили с командующим войсками. После этого приняли решение продолжить действия лишь частью сил, а основные силы бригады перебросить на несколько километров западнее.

    «Если раньше мы действовали восточнее Клебан-Быкского водохранилища, то скрытно передислоцировались в его западную часть и заняли плацдарм на северном берегу. А параллельно командующий предложил оценить противника по его предыдущим действиям», – рассказывает он.

    По словам Груниса, из этого анализа сделали вывод: 156-я бригада ВСУ, сформированная уже по стандартам НАТО, оказалась наиболее слабым подразделением. «С замыслом угадали», – говорит он, добавляя, что оборону удалось пробить в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток и Ильиновку.

    «Оттуда продолжили действовать в узком месте города. Выбрали изгиб реки. Действовали уже непосредственно в высотной застройке», – добавляет он. Военные «перерезали» населенный пункт по улице Леваневского и продолжили движение в направлении Дружковки. Затем бригада заняла завод «Автостекло», после чего все её подразделения одновременно пошли в атаку по разным направлениям.

    «Нарезали город как пирог», –

    резюмирует Грунис. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, эта фраза описывает достаточно простую, но эффективную тактику. «Нарезка «пирога» осуществляется на основе подхода «просачивания малых групп», сформировавшегося в условиях засилья БПЛА», – сказал он.

    Дешевизна и легкость производства дронов, поясняет эксперт, сделали реальностью круглосуточное наблюдение за фронтом. «На сегодняшний день армии способны «выслеживать» не просто колонну или группу противника, а даже конкретного пехотинца, пытающегося найти «лазейки» в линии обороны», – говорит он.

    Соответственно, уровень опасности для рядовых бойцов как никогда высок. «В таких обстоятельствах развивать хоть сколько-нибудь удачное наступление становится возможным лишь при выдвижении в сторону города небольшими группами, которые будут передвигаться скромными отрезками внутри урбанизированных районов», – акцентирует собеседник.

    Тактика строится на том, что небольшое число солдат буквально переходит или даже перебегает от одного дома к другому, сохраняя возможность для мгновенного укрытия. Постепенно подобные группы начинают скапливаться в городской черте в нескольких точках одновременно. Подготавливается основа для развития наступления.

    Противник, конечно, действует примерно так же, но в обороне. «Наша задача на этом фоне – быстрее него накопить достаточно сил и средств, а затем «перерезать» небольшой участок города, вынудив тем самым ВСУ отойти назад. Именно так происходит то самое «нарезание пирога», – уточняет он.

    Речь идет об «игре в долгую». «Ставка делается на то, чтобы для группировки противника были постепенно заблокированы районы, по которым может проводиться снабжение. Со временем передача провианта или боеприпасов станет невозможной даже по воздуху в силу своей затратности. Тогда ВСУ и начнут самостоятельно выходить с занятых территорий», – пояснил собеседник.

    В целом же, подчеркивает эксперт, освобождение Константиновки – важная задача. «Сейчас Украина удерживает урбанизированные районы Донбасса. Принципиально важен «полумесяц», рога которого – Лиман и, как раз, Константиновка – выдвинуты на восток, а дуга от Славянска и Краматорску вогнута на запад», – рассказывает он.

    «Мы прямо сейчас пытаемся ухватить противника за «рога» и переломить их. После этого нам откроется проход в практически полностью городскую местность, внутри которой «тактика пирога» сможет применяться чаще из-за большего числа зданий, комфортных для «просачивания» малых групп», – заключил Анпилогов.

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