Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.0 комментариев
Моргенштерну ужесточили наказание за нарушение закона об иноагентах
Савеловский суд Москвы увеличил сумму штрафа музыканту Алишеру Моргенштерну* (признан в России иноагентом) и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.
Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры и изменила приговор музыканту, находящемуся в розыске, передает ТАСС.
«Савеловский суд Москвы ужесточил Алишеру Моргенштерну* приговор, увеличив ему сумму штрафа до 8,2 млн рублей. Кроме того, апелляция добавила подзащитному дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов в сети интернет на срок три года», – сообщил адвокат Ильдар Исламов.
Защитник отметил, что решение уже вступило в законную силу. У музыканта есть специальный счет, на котором сейчас находится 8,8 млн рублей. Эти средства предназначены для погашения увеличенного штрафа. Суд также снял арест с имущества рэпера, включая дом в Подмосковье, наложенный ранее в качестве обеспечительной меры.
Ранее мировой суд оштрафовал исполнителя на 7 млн рублей. Заседание прошло в отсутствие обвиняемого, так как он покинул территорию страны и был объявлен в розыск. Прокурор требовал взыскать 8,2 млн рублей, основываясь на предполагаемом доходе артиста за два года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мировой судья заочно оштрафовал рэпера на 7 млн рублей.
Ранее Следственный комитет объявил музыканта в федеральный розыск.
Столичный суд наложил арест на подмосковную недвижимость исполнителя.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом