Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
Мировой судья судебного участка №349 в Москве заочно вынес приговор рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан в России иностранным агентом), назначив ему штраф в 7 млн рублей по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Судья объявил: «Назначить Моргенштерну Алишеру* наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей», передает РИА «Новости».
Прокурор требовал назначить более крупный штраф – 8 млн 205 тыс. 985 рублей, однако суд ограничился меньшей суммой. Моргенштерна признали виновным в том, что он, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности, продолжил распространять в социальных сетях материалы без обязательной маркировки иноагента.
Защита артиста отрицала его вину и просила суд вынести оправдательный приговор. Адвокат Ильдар Исламов заявил, что единственным доказательством обвинения стал акт осмотра интернет-ресурса, при этом не уточняется, какие именно публикации стали основанием для возбуждения дела.
Ранее суд в Москве вновь наложил арест на недвижимость Алишера Моргенштерна* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
В апреле активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и к Министерству юстиции с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна иностранным агентом.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом