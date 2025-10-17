  • Новость часаТрамп: Встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель
    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    Лукашенко пошутил об очередях на заправках в Белоруссии
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    17 октября 2025, 01:47 • Новости дня

    Дмитриев предложил построить «тоннель Путина-Трампа» через Берингов пролив

    Tекст: Антон Антонов

    Соединить Россию и США подземным тоннелем через Берингов пролив возможно менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Дмитриев отметил, что благодаря технологиям созданной Илоном Маском компании по разработке и продвижению технологий строительства тоннелей Boring Company стоимость строительства можно снизить до менее чем 8 млрд долларов, тогда как традиционные оценки превышают 65 млрд долларов.

    По его словам, тоннель позволит создать железнодорожное и грузовое сообщение, что откроет новые возможности для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста в обеих странах.

    Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.

    «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

    Дмитриев заявил, что Венгрия выступает голосом разума в Европе и миротворцем. Он также подчеркнул пользу сотрудничества России и США в Арктике.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал глупостью и сравнил с выражением «купил билет и не поехал» отказ западных компаний от обслуживания российского топливно-энергетического комплекса.

    Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отказа от сотрудничества с Россией европейские компании становятся нерентабельными, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

    В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

    Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

    Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.

    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    16 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер, при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, Владимир Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. «Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе беседы особое внимание было уделено украинскому кризису. «Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны к достижению мирного политико-дипломатического решения», – сообщил Ушаков. Он добавил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры.

    По словам Ушакова, Дональд Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал помощник президента. Трамп также выразил мнение, что «завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

    В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

    По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Путин «высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями» и попросил передать ей «самые лучшие пожелания».

    «Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Юрий Ушаков.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    16 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС

    Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами за отказ добавить выбор поисковика в iOS.

    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство допускает введение жестких мер в отношении корпорации Apple, если она не исполнит требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить пользователям iOS возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию.

    Министерство цифрового развития России полностью поддерживает позицию ФАС, которая требует от Apple обеспечить на своих устройствах так называемое «окно выбора» поисковых систем.

    «Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

    Ранее антимонопольная служба направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое американская корпорация должна предоставить до 31 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское антимонопольное ведомство России потребовало от Apple предоставить возможность по умолчанию использовать отечественные поисковики. На фоне регуляторного давления в разных странах Apple готовится перенести производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая.

    Кроме того, в середине октября Верховный суд России отказал московскому изобретателю Арташесу Икономову в апелляции по патентному спору с Apple из-за функции экстренной связи в мобильных телефонах.


    16 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивной.

    По его словам, в ходе переговоров в четверг удалось достичь огромного прогресса, передает ТАСС.

    «Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    16 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о росте газификации России до 75%

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять лет в России построили около 100 тыс. километров газораспределительных сетей, что позволило довести уровень газификации страны почти до 75%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

    Президент отметил активное увеличение внутреннего потребления газа, в том числе за счет новых газохимических предприятий, строящихся в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, усилия сконцентрированы и на обеспечении газом городов и поселков, передает Telegram-канал Кремля.

    Он подчеркнул: «Мы наращиваем внутреннее потребление газа, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России, увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков». Путин уточнил, что за последние пять лет было построено около 100 тыс. км газораспределительных сетей.

    В результате уровень газификации страны достиг примерно 75%, и этот показатель, по словам президента, продолжит расти. Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии программы социальной газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что за последние четыре года к трубопроводному газу подключили почти миллион домовладений благодаря программе социальной газификации. Это позволило повысить уровень газификации страны.

    16 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о росте экспорта газа после подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что несмотря на подрыв «Северных потоков», поставки российского газа начали расти благодаря переориентации на другие рынки.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ряда европейских стран от российского газа только ускорили смену направления экспорта голубого топлива.

    «Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных ‘Северных потоков’ отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что демарш Евросоюза лишь ускорил переориентацию поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей, которые действуют исходя из собственных национальных интересов. По его словам, сейчас российский газ поступает преимущественно в те государства, которые ведут себя рационально и прагматично.

    Глава государства также указал, что на мировом газовом рынке изменились цепочки поставок по объективным причинам. В частности, растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, тогда как в Европе спрос все еще ниже уровня 2019 года. Путин пояснил, что это связано со снижением промышленного производства в европейских странах, из-за чего потребность в энергоносителях уменьшается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз потерял 1,3 трлн евро из-за отказа от российского газа.

