Дмитриев назвал Венгрию голосом разума в Европе

Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении

Политолог Козюлин: США пытаются отмежеваться от военной и финансовой помощи Украине

Tекст: Евгений Поздняков

«На самом деле, слова Трампа о его готовности обсудить контрнаступление Украины с Владимиром Зеленским не особо выделяются на фоне других многочисленных речей президента США. В них не прозвучало главного: информации о мерах Штатов в поддержку ВСУ», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Вашингтон в настоящее время пытается максимально отдалиться от военной и финансовой помощи Киеву. Соответственно, даже разговор о планах по контрнаступлению не должен сыграть огромной роли в развитии данной ситуации. Задача Трампа – просто выслушать Зеленского и покивать головой в ответ на его предложения», – акцентирует он.

«То есть глава Белого дома сведет весь разговор к формуле: «если можете – делайте». Тем не менее, вполне вероятно, что этого Украине будет достаточно. В конечном счете, сейчас главным источником финансирования страны является ЕС, а такое «молчаливое» способно легитимировать потенциальные действия ВСУ в глазах всего Запада», – продолжил эксперт.

«Что касается самих возможностей Украины, то в настоящий момент их стоит считать довольно ограниченными. Курская авантюра показала, что наш противник способен на организацию внезапных прорывов. Но самое сложное начинается только потом», – говорит собеседник.

«Необходимо наладить логистическое сообщение, выстроить постоянные каналы пополнения резервов. И, судя по операции в российском приграничье, у Украины с этим большие проблемы. Кроме того, сейчас в ВСУ острая нехватка людей, особенно рядовых. Конечно, мобилизационный потенциал страны еще не исчерпан, но качественных решений, способных расширить призыв, пока принято не было», – отмечает он.

«Нельзя забывать и о том, что в настоящее время инициатива на поле боя принадлежит России. Именно мы диктуем направление основных сражений. Подобное поведение ВС РФ подкреплено сильным присутствием на всей протяженности линии фронта. В подобных условиях контрнаступления становится крайне сложной задачей для Украины», – заключил Козюлин.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.