    Неудачи США с Китаем похожи на результат предательства
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой автомобильной марки
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    16 октября 2025, 21:56 • Новости дня

    Дмитриев назвал Венгрию голосом разума в Европе

    Глава РФПИ Дмитриев назвал Венгрию голосом разума в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия была голосом разума в Европе и миротворцем, поддержав слова Виктора Орбана о важности диалога между Россией и США.

    Дмитриев прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Венгрия была голосом разума в Европе и миротворцем. Так он ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа являются отличной новостью для миролюбивых людей всего мира, передает ТАСС.

    Дмитриев анонсировал проведение нового саммита между Россией и США в ближайшее время. По его словам, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила «хороший и продуктивный» телефонный разговор между Путиным и Трампом, а следующий саммит состоится скоро.

    Он подчеркнул, что прошедший разговор был важным для всего мира, позитивным и продуктивным, с четким определением дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять в Будапеште саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп рассказал в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Белый дом подтвердил подготовку встречи представителей США и России.

    Дональд Трамп назвал беседу с Владимиром Путиным очень продуктивной.

    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    Комментарии (7)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    Комментарии (9)
    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС

    Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами за отказ добавить выбор поисковика в iOS.

    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство допускает введение жестких мер в отношении корпорации Apple, если она не исполнит требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить пользователям iOS возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию.

    Министерство цифрового развития России полностью поддерживает позицию ФАС, которая требует от Apple обеспечить на своих устройствах так называемое «окно выбора» поисковых систем.

    «Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

    Ранее антимонопольная служба направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое американская корпорация должна предоставить до 31 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское антимонопольное ведомство России потребовало от Apple предоставить возможность по умолчанию использовать отечественные поисковики. На фоне регуляторного давления в разных странах Apple готовится перенести производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая.

    Кроме того, в середине октября Верховный суд России отказал московскому изобретателю Арташесу Икономову в апелляции по патентному спору с Apple из-за функции экстренной связи в мобильных телефонах.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивной.

    По его словам, в ходе переговоров в четверг удалось достичь огромного прогресса, передает ТАСС.

    «Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Более 3 тыс. британцев подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 3 тыс. жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson.

    Они обвиняют компанию в продаже присыпки на основе талька, которая, по их словам, содержит асбест и вызывает онкологические заболевания.

    Потребители отмечают, что они или их родственники заболели раком после использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.

    По словам юристов, J&J и ее дочерние компании сознательно использовали тальк с асбестом, а в 2023 году заменили его на кукурузный крахмал, чтобы скрыть опасность продукта, сообщает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суды в США уже выносили многомиллиардные решения против компании по аналогичным искам. Так, суд присяжных в Сент-Луисе обязал корпорацию выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам, у которых развился рак яичников после использования присыпки.

    В другом случае суд в Нью-Джерси обязал J&J и ее поставщика выплатить 37 млн долларов мужчине, заявившему, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания частиц продукции компании. При этом сама компания J&J последовательно отрицает все обвинения.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом

    Монетный двор США изобразил сооснователя Apple Джобса на однодолларовой монете

    В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом
    @ usmint.gov

    Tекст: Денис Тельманов

    Монетный двор США представил серию из четырех юбилейных монет номиналом 1 доллар, на одной из которых изображен сооснователь корпорации Apple Стив Джобс.

    На монете, посвященной штату Калифорния, молодой Джобс изображен на фоне пейзажа Северной Калифорнии. Вокруг портрета размещены надписи: «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное».

    Монета выпущена в рамках серии American Innovation, которая стартовала в 2018 году и посвящена выдающимся людям или изобретениям каждого из 50 штатов. Кроме монеты с Джобсом, были также представлены монеты с агрономом Норманом Борлоугом (Айова), суперкомпьютером Cray-1 (Висконсин) и мобильным холодильным оборудованием (Миннесота).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о планах Минфина США выпустить монету с изображением Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны в 2026 году.

    В России также звучали подобные инициативы: депутаты ЛДПР предложили выпустить юбилейную монету к 80-летию Владимира Жириновского.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа

    Белый дом: Телефонный разговор Путина и Трампа был хорошим и продуктивным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным, сообщили в Белом доме.

    «Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Япония не стала комментировать требование США отказаться от нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Токио намерен воздержаться от публичных оценок заявления министра финансов США Скотта Бессента по вопросу российских энергоносителей, подчеркнув независимость своих решений, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    Правительство Японии не стало комментировать высказывания министра финансов США Скотта Бессента о необходимости отказаться от импорта российских энергоресурсов, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что Токио осведомлен о позиции американского чиновника, однако не считает нужным отвечать на заявления представителей других стран.

    Он также добавил, что Япония продолжит самостоятельно оценивать ситуацию, учитывать национальные интересы и принимать решения исходя из них. По словам Хаяси, страна сосредоточена на том, что можно предпринять ради «скорейшего достижения мира на Украине».

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент призвал Японию прекратить закупки российской нефти.

    В сентябре японский МИД разрешил импортерам страны продолжить закупку нефти с проекта «Сахалин-2» при наличии официального подтверждения происхождения сырья.

    Токио ранее ввел новые антироссийские санкции, которые японские власти считают вкладом в достижение мира.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Бортников: В США планируют создать инструмент взлома криптозащиты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пентагон рассчитывает получить технологическое превосходство в кибервойнах с помощью квантовых вычислений, которые способны обесценить существующие системы защиты информации, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Пентагон в ближайшие пять-десять лет стремится создать инструмент на базе квантовых технологий, который позволит взламывать все существующие системы криптозащиты, сказал Бортников, передает ТАСС.

    По мнению главы ФСБ, это даст американским спецслужбам неоспоримое преимущество в кибервойнах.

    Бортников отметил, что квантовые вычисления могут привести к тому, что уже к 2030–2035 годам западные разведслужбы получат возможность обходить традиционные методы защиты данных. Он подчеркнул, что такие перспективы вызывают серьезную обеспокоенность у российских и зарубежных коллег по СНГ.

    Глава ФСБ также предостерег от сотрудничества с западными компаниями в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры и информационной безопасности. По его словам, это может привести к утрате цифрового суверенитета государства.

    Ранее физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что квантовые компьютеры, которые сейчас активно развиваются, в некоторых задачах могут стать быстрее классических в миллиарды раз.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении

    Политолог Козюлин: США пытаются отмежеваться от военной и финансовой помощи Украине

    Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы оказывать поддержку контрнаступлению Украины. Вашингтон последовательно перекладывает эту ответственность на плечи Европы. К тому же, опыт вторжения ВСУ в Курскую область показал, что организация наступательных операций дается Киеву с трудом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «На самом деле, слова Трампа о его готовности обсудить контрнаступление Украины с Владимиром Зеленским не особо выделяются на фоне других многочисленных речей президента США. В них не прозвучало главного: информации о мерах Штатов в поддержку ВСУ», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Вашингтон в настоящее время пытается максимально отдалиться от военной и финансовой помощи Киеву. Соответственно, даже разговор о планах по контрнаступлению не должен сыграть огромной роли в развитии данной ситуации. Задача Трампа – просто выслушать Зеленского и покивать головой в ответ на его предложения», – акцентирует он.

    «То есть глава Белого дома сведет весь разговор к формуле: «если можете – делайте». Тем не менее, вполне вероятно, что этого Украине будет достаточно. В конечном счете, сейчас главным источником финансирования страны является ЕС, а такое «молчаливое» способно легитимировать потенциальные действия ВСУ в глазах всего Запада», – продолжил эксперт.

    «Что касается самих возможностей Украины, то в настоящий момент их стоит считать довольно ограниченными. Курская авантюра показала, что наш противник способен на организацию внезапных прорывов. Но самое сложное начинается только потом», – говорит собеседник.

    «Необходимо наладить логистическое сообщение, выстроить постоянные каналы пополнения резервов. И, судя по операции в российском приграничье, у Украины с этим большие проблемы. Кроме того, сейчас в ВСУ острая нехватка людей, особенно рядовых. Конечно, мобилизационный потенциал страны еще не исчерпан, но качественных решений, способных расширить призыв, пока принято не было», – отмечает он.

    «Нельзя забывать и о том, что в настоящее время инициатива на поле боя принадлежит России. Именно мы диктуем направление основных сражений. Подобное поведение ВС РФ подкреплено сильным присутствием на всей протяженности линии фронта. В подобных условиях контрнаступления становится крайне сложной задачей для Украины», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что беседа обещает быть продолжительной, передает РИА «Новости». Глава Белого дома добавил, что по окончании беседы обе стороны сообщат о содержании разговора.

    «Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», – написал Трамп.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался.

    Комментарии (0)
    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
