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Депутат Василькова предложила создать туристско-креативные территории
В России планируют развивать туристско-креативные пространства на основе существующих предприятий народных художественных промыслов для поддержки креативной экономики.
Инициативу по созданию новых пространств депутат Госдумы Мария Василькова озвучила на сессии Петербургского международного экономического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она отметила, что проект уже получил одобрение профильных ведомств в рамках подготовки Стратегии развития креативной экономики до 2036 года.
«Мы ведем работу, направленную на консолидацию интересов предприятий НХП, регионов и инвесторов. Наша задача подойти к решению вопроса системно. Создание туристско-креативных территорий на базе организаций народных художественных промыслов будут способствовать росту привлекательности территорий, которые будут обладать не только туристическим, но также образовательным, культурным и промышленным потенциалом», – подчеркнула Василькова.
Парламентарий добавила, что в настоящее время идет подготовка федерального закона, в котором закрепят понятие туристско-креативной территории. Ожидается, что реализация идеи поможет увеличить поток туристов, создать рабочие места и привлечь инвестиции в регионы традиционного бытования промыслов.
Особое внимание Василькова уделила финансовым трудностям предприятий отрасли, чьи основные фонды нуждаются в обновлении. Депутат призвала разработать дополнительные механизмы государственной поддержки, включая гранты, и анонсировала создание рабочей группы для обсуждения субсидирования с участием представителей отрасли.
В марте эксперты предложили создать туристско-креативные территории в проекте Стратегии развития креативной экономики.
Осенью прошлого года в Государственной думе состоялось заседание рабочей группы по развитию народных промыслов.
Весной прошлого года депутат Мария Василькова выступила с инициативой о введении мер государственной поддержки для решения кадрового дефицита в отрасли.