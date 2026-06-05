Депутат Василькова предложила создать туристско-креативные территории

Tекст: Валерия Городецкая

Инициативу по созданию новых пространств депутат Госдумы Мария Василькова озвучила на сессии Петербургского международного экономического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она отметила, что проект уже получил одобрение профильных ведомств в рамках подготовки Стратегии развития креативной экономики до 2036 года.

«Мы ведем работу, направленную на консолидацию интересов предприятий НХП, регионов и инвесторов. Наша задача подойти к решению вопроса системно. Создание туристско-креативных территорий на базе организаций народных художественных промыслов будут способствовать росту привлекательности территорий, которые будут обладать не только туристическим, но также образовательным, культурным и промышленным потенциалом», – подчеркнула Василькова.

Парламентарий добавила, что в настоящее время идет подготовка федерального закона, в котором закрепят понятие туристско-креативной территории. Ожидается, что реализация идеи поможет увеличить поток туристов, создать рабочие места и привлечь инвестиции в регионы традиционного бытования промыслов.

Особое внимание Василькова уделила финансовым трудностям предприятий отрасли, чьи основные фонды нуждаются в обновлении. Депутат призвала разработать дополнительные механизмы государственной поддержки, включая гранты, и анонсировала создание рабочей группы для обсуждения субсидирования с участием представителей отрасли.

В марте эксперты предложили создать туристско-креативные территории в проекте Стратегии развития креативной экономики.

Осенью прошлого года в Государственной думе состоялось заседание рабочей группы по развитию народных промыслов.

Весной прошлого года депутат Мария Василькова выступила с инициативой о введении мер государственной поддержки для решения кадрового дефицита в отрасли.