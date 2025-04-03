В Госдуме предложили меры поддержки народных промыслов

Депутат Василькова предложила субсидии для молодых специалистов НХП

Tекст: Елизавета Шишкова

На первом федеральном форуме нового поколения профессионалов креативных индустрий ARTMASTERS FORUM 2025 обсуждалось кадровое обеспечение в креативных индустриях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Мария Василькова предложила меры государственной поддержки для решения проблемы кадрового дефицита в народных художественных промыслах (НХП).

Она подчеркнула значимость НХП как части культурного и исторического ДНК России. По ее словам, в условиях санкционного давления необходимо популяризировать русскую культуру международно. Василькова заявила: «Наша задача сделать прививку «любовью к русскому», сформировать моду на русское».

Она отметила, что в 2024 году предприятия НХП получили 466 млн рублей субсидий от Минпромторга, а объем производства продукции достиг 10,1 млрд рублей. Однако проблема дефицита молодых кадров и минимального количества успешных проектов остается актуальной.

Василькова предложила обеспечить молодых специалистов субсидиями на жилье, чтобы они оставались в малых городах, где расположены промысловые центры. Также парламентарий предложила всероссийский творческий конкурс для молодежи с целью популяризации НХП и интеграции ремесел в современные индустрии.